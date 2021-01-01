روسيا تطلق سراح أسيرات أوكرانيات بطريقة مهينة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › روسيا تطلق سراح أسيرات أوكرانيات بطريقة مهينة

صورة الخبر: أسيرات أوكرانيات
أسيرات أوكرانيات

أجرت روسيا عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا في خضم الحرب المستعرة منذ 24 فبراير الماضي، تضمنت إطلاق سراح مجندات قلن إن الجنود الروس حلقوا لهن شعورهن.

ونشرت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية الناطقة بالإنجليزية صورة مجندات أوكرانية حليقات الرأس، تتوسطهن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك، بعد إتمام عملية تبادل الأسرى.

وظهر في الصورة 5 مجندات اختفى شعر رأسهن، في حين لا يحق للنساء في الجيش الأوكراني حلق شعورهن.

وتقول مصادر أوكرانية إن كييف أجرت مع موسكو عملية تبادل أسرى، قضت بتسلم 86 عسكريا أوكرانيا، بينهم 15 امرأة في الأول من أبريل، وهن من تعرضن لهذا الأمر، الذي قوبل بانتقادات شديدة.

وذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، دميترو لويينيتس، أن حلق شعور المجندات دليل على "الإذلال والغطرسة والازدراء".

ولم تشر تلك المصادر إلى عدد الأسرى الروس الذين جرى إطلاق سراحهم في المقابل.

من ناحيتها، لم تنشر روسيا أي صور عن أسراها العسكريين الذين جرى تحريرهم في هذا التبادل.
وذكرت تقارير أن السبب في ذلك ربما يعود لوجود الجنود في حالة سيئة للغاية؛ نظرا لتعرضهم للتعذيب.

واتهمت موسكو كييف مرارا بتعذيب الجنود الروس الذين أسرتهم في الحرب، ولم تعلق حتى الآن على واقعة حلق شعور المجندات الأوكرانيات.

وجاءت عملية التبادل إثر المفاوضات التي انطلقت في مدينة إسطنبول التركية قبل أيام.

المصدر: صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على روسيا تطلق سراح أسيرات أوكرانيات بطريقة مهينة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64483

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager