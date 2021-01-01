الكشف عن هاتف ون بلس رائد بمميزات فائقة وسعر باهظ



ون بلس ون بلس

كشفت شركة ون بلس OnePlus، عن أحدث هواتفها الذكية بالأسواق العالمية، حيث انطلق هاتف OnePlus 10 Pro بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، بمميزات فائقة وسعر باهظ.



مواصفات هاتف OnePlus 10 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز الإصدار العالمي من هاتف ون بلس OnePlus 10 Pro، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED المميزة بتقنية LTPO2 Fluid، وتأتي بقياس 6.7 بوصة، وجودة عرض QHD+، ودقة 1440 بكسل.



مميزات شاشة هاتف ون بلس OnePlus 10 Pro

وتتسم شاشة هاتف ون بلس OnePlus 10 Pro، بمعدل تحديث متكيف يتراوح من 1 إلى 120 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10+، وتأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7، وتسمح لوحة LTPO2 من الجيل الثاني بتقليل معدل الإطار في المزيد من الحالات، مما يعزز طاقة البطارية.

قد يعجبك أيضا...

كاميرا هاتف ون بلس OnePlus 10 Proيقدم هاتف ون بلس OnePlus 10 Pro، كاميرا خلفية ثلاثية، تأتي في تصميم مربع الشكل يضم 3 عدسات، الرئيسية منها مزودة بمستشعر سوني IMX789 بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 50 ميجابكسل المزودة بمستشعر JN1 من سامسونج، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل للتقريب والتركيز، إلى جانب مستشعر AF، ودعم تقنية لتحسين التصوير من Hasselblad تدعم التقريب حتى 30 مرة، وتدعم تصوير فيديو 4K على 120 إطارا في الثانية.وبالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل، تدعم تقنية التعرف على الوجه، تتوفر أعلى الزاوية اليسرى من شاشة هاتف وان بلس OnePlus 10 Pro.معالج هاتف ون بلس OnePlus 10 Proيعمل هاتف ون بلس الجديد OnePlus 10 Pro، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت.كما يعمل الإصدار العالمي من هاتف ون بلس الجديد OnePlus 10 Pro، بواجهة المستخدم OxygenOS 12.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.بطارية هاتف ون بلس OnePlus 10 Proيحتوي هاتف ون بلس OnePlus 10 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، والشحن العكسي وفقا لمعيار AirVOOC، وتدعي الشركة أن الهاتف يمكن أن يصل من 0 إلى 100? في 47 دقيقة.سعر هاتف ون بلس 10 برويتوفر الإصدار العالمي من هاتف OnePlus 10 Pro، مقابل سعر باهظ وهو حوالي 899 دولارا (أي ما يعادل 16 ألفا و400 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت.