قبل الإعلان الرسمي صور حية لهاتف iQOO Neo6



iQOO Neo6 iQOO Neo6

تكشف iQOO النقاب رسمياً عن هاتف iQOO Neo6 في حدث يعقد الأسبوع المقبل، ولقد رصد الهاتف اليوم في صور حية، مع تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.



ينطلق iQOO Neo6 رسمياً في حدث يعقد في 13 من أبريل في السوق الصيني، واليوم تقدم صور حية نظرة جديدة للهاتف، كما سجل الهاتف في إختبارات AnTuTu عدد 1065001 نقطة.



وتكشف الصور الحية عن صندوق التغليف الخاص بهاتف iQOO Neo6 للسوق الصيني، كما يظهر الهاتف في الصور الحية بتصميم جلدي باللون البرتقالي، أيضاً تشير التقارير إلى أن الهاتف يتوفر بألوان الأزرق والأسود.

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كما تظهر الكاميرة الخلفية في الهاتف بتصميم كبير الحجم مع إعدادات ثلاثية وفلاش LED، ولقد أوضحت تسريبات AnTuTu المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.ومن المقرر أن يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، ويأتي بمعدل تحديث 120Hz، ولقد سجل الهاتف 1193 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و3523 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.أيضاً يأتي iQOO Neo6 بشاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم الهاتف بقدرة بطارية 4700 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ومن المتوقع أن يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.