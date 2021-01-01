قبل الإعلان الرسمي صور حية لهاتف iQOO Neo6

تكشف iQOO النقاب رسمياً عن هاتف iQOO Neo6 في حدث يعقد الأسبوع المقبل، ولقد رصد الهاتف اليوم في صور حية، مع تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.
ينطلق iQOO Neo6 رسمياً في حدث يعقد في 13 من أبريل في السوق الصيني، واليوم تقدم صور حية نظرة جديدة للهاتف، كما سجل الهاتف في إختبارات AnTuTu عدد 1065001 نقطة.
وتكشف الصور الحية عن صندوق التغليف الخاص بهاتف iQOO Neo6 للسوق الصيني، كما يظهر الهاتف في الصور الحية بتصميم جلدي باللون البرتقالي، أيضاً تشير التقارير إلى أن الهاتف يتوفر بألوان الأزرق والأسود.
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