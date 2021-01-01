تعرف على المواصفات الرئيسية لهاتفي Vivo X80 وVivo X80 Pro

تستعد شركة Vivo لإطلاق سلسلة هواتف Vivo X80 خلال الفترة القادمة، ولقد أوضحت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية للإصدارات المرتقبة.
تدعم شركة Vivo هاتفي Vivo X80 وVivo X80 Pro بشاشة AMOLED E5 منحنية بحجم 6.78 إنش، ومن المقرر أن يدعم إصدار Vivo X80 جودة عرض Full HD Plus، بينما يأتي X80 Pro بجودة عرض Quad HD Plus ودعم لتقنية LTPO.
كما يدعم كلا الهاتفين معدل تحديث 120Hz، وسطوع 1500 nit، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة مع زجاج فائق النحافة، وتأتي التقنية في إصدار Pro بالموجات الفوق صوتية.
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