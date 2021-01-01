تعرف على المواصفات الرئيسية لهاتفي Vivo X80 وVivo X80 Pro



Vivo X80 Vivo X80

تستعد شركة Vivo لإطلاق سلسلة هواتف Vivo X80 خلال الفترة القادمة، ولقد أوضحت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية للإصدارات المرتقبة.



تدعم شركة Vivo هاتفي Vivo X80 وVivo X80 Pro بشاشة AMOLED E5 منحنية بحجم 6.78 إنش، ومن المقرر أن يدعم إصدار Vivo X80 جودة عرض Full HD Plus، بينما يأتي X80 Pro بجودة عرض Quad HD Plus ودعم لتقنية LTPO.



كما يدعم كلا الهاتفين معدل تحديث 120Hz، وسطوع 1500 nit، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة مع زجاج فائق النحافة، وتأتي التقنية في إصدار Pro بالموجات الفوق صوتية.

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أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتفين رقاقة معالج Dimensity 9000، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.ومن المتوقع أن يدعم الإصدار الرئيسي بطارية بقدرة 4500 mAh، بينما يضم إصدار Pro بطارية بقدرة 4700 mAh، كما يدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.كما يأتي Vivo X80 بمستشعر Sony IMX616 بدقة 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، وتضم الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي Sony IMX866 بدقة 50 ميجا بيكسل، مع ميزة التثبيت البصري OIS، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر Sony IMX663 بدقة 12 ميجا بيكسل بعدسات telephoto لتكبير بصري حتى مرتين.