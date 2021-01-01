بسعر 24 دولار فارة Xiaomi Gaming Lite تنطلق للأسواق العالمية

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صورة الخبر: Xiaomi Gaming Lite
Xiaomi Gaming Lite

تنطلق فارة شاومي المخصصة للألعاب Xiaomi Gaming Lite إلى الأسواق العالمية، على أن تتوفر بسعر 24 دولار تقريباً.

قدمت شاومي فارة Xiaomi Gaming Lite في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، والتي تتميز بعدد 5 من إعدادات DPI، كما تتميز ب6200 نقطة لكل إنش، مع معدل 1000 Hz من بين مميزات أخرى.

كما تضم الفارة مستشعر بصري Pixart 3327، مع إضاءة RGB، أيضاً تأتي الفارة بوزن 72 جرام، وتدعم معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار، لذا ستقاوم التعرق عند إستخدام الفارة في الألعاب.

ويدعم معالج ARM NXP المدمج في الفارة التحكم في الألعاب بدقة أعلى، كما يمكن تخصيص شريط إضاءة RGB في فارة الألعاب بإستخدام البرمجيات المتوافقة.

المصدر: بوابه المتميز

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