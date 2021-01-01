التجربة الأخيرة على صاروخ SLS المقرر إرساله إلى القمر قريباً



صاروخ SLS صاروخ SLS

بدأت في فلوريدا، أول أمس، تجربة أخيرة للصاروخ الجديد لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، «أس إل أس»، المقرر إرساله في وقت لاحق من السنة الجارية إلى القمر.



وسيتم في حال نجاح التجربة، تحديد موعد إطلاق بعثة «أرتيميس 1»، وهي الأولى ضمن عودة الأميركيين إلى القمر، لكن أي رائد فضاء لن يشارك في هذه الرحلة.



وبدأ الاختبار قرابة الساعة الخامسة من بعد ظهر أول أمس، بالتوقيت المحلّي، ومن المقرر أن ينتهي بعد ظهر اليوم.

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وكان الصاروخ البالغ طوله 98 متراً موضوعاً خلال الأسبوعين الأخيرين على منصّة الانطلاق «39بي» في مركز كينيدي الفضائي، وعلى رأسه الكبسولة «أوريون» التي سيكون روّاد الفضاء موجودين فيها مستقبلاً.وبدأ أول أمس العد العكسي الذي يستمر أكثر من 45 ساعة. وينبغي أولاً تشغيل الصاروخ والكبسولة، وفحص أنظمة الاتصالات، وتنفيذ جملة من الاستعدادات.وقبل نحو ثماني ساعات من الإقلاع الوهميّ، ستُملأ خزانات الصاروخ بأكثر من ثلاثة ملايين لتر من الوقود المبرّد-الهيدروجين السائل بحرارة 267 درجة مئوية تحت الصفر، والأكسجين بحرارة 170 درجة مئوية تحت الصفر.وسيتوقف العد العكسي قبل تسع ثوان، أي مباشرةً قبل تشغيل المحركات، وذلك يهدف محاكاة إجراء الإلغاء القسريّ للإقلاع، بسبب حال الطقس مثلاً أو مشكلة فنية، وبعدها سيُسحب الوقود من خزانات الصاروخ.adوتعتزم وكالة الفضاء الأميركية تمكين العامة من الاطّلاع على مختلف مراحل التجربة عبر مدوّنتها طوال نهاية الأسبوع. ويتوفّر كذلك نقل حيّ بالفيديو عبر «يوتيوب»، ولكن من دون صوت. وعلّلت «ناسا» ذلك بأن بعض المعلومات قد تكون حساسة.وقال المسؤول عن تطوير أنظمة الاستكشاف في «ناسا»، توم ويتماير، في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع، إن المركبات المماثلة للصاروخ «أس إل أس»، تبدو «مشابهة جداً للقدرات الباليستية التي قد تكون دول أخرى مهتمة بها».وستعلن وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» النتائج الأولى لهذا الاختبار يوم الاثنين 4 نيسان/أبريل.لكن ويتماير شرح أن «تقويم مدى نجاح الاختبار ومعرفة ما إذا كانت ثمة حاجة إلى تصحيح» بعض الأمور «غير المألوفة» التي قد تلاحَظ خلال الاختبار، «قد يستغرق بضعة أيام».وأمل في الإعلان عن موعد إقلاع «أرتيميس 1» في الأيام القليلة المقبلة. وقد لا يكون ممكناً إطلاق الصاروخ في أيار، ولكن يمكن أن يحصل ذلك في مطلع حزيران أو بداية تموز.وسيُعاد الصاروخ بعد التجربة العامة إلى الحظيرة الخاصة به لإجراء سلسلة أخيرة من عمليات الفحص، على أن يتم إخراجه منها بعد ذلك استعداداً للإقلاع.وستكون «أرتيميس 1» أول رحلة لصاروخ «أس إل أس» الذي تأخّر تصميمه وتصنيعه سنوات. وسيدفع «أس إل أس» الكبسولة «أوريون» إلى المدار القمريّ، قبل أن يعود إلى الأرض.ومن غير المتوقع أن تهبط أي رحلة مأهولة على سطح القمر قبل بعثة «أرتيميس 3» المرتقبة في 2025 على أقرب تقدير.