اقتراح فكرة جديدة من “ناسا” لاستيطان كوكب الزهرة



كوكب الزهرة كوكب الزهرة

اقترح أليكس هاف أحد خبراء وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” فكرة جديدة لجعل كوكب الزهرة صالحاً للعيش.



ويأتي ذلك عبر إنشاء منصات مسطحة تحلّق في طبقات الغلاف الجوي العليا، حيث تتوافق درجة الحرارة والضغط مع ظروف الأرض.



وذكر موقع “arXiv” أن العلماء منذ البداية اقترحوا مشاريع واسعة النطاق، لإعادة تشكيل كوكب الزهرة، مثل إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون بصورة نهائية من غلافه الجوي، لخلق ظروف مشابهة لظروف الأرض، وفقا لشبكة “RT”.

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ولكن “هاف” اقترح إنشاء هياكل هندسية فلكية تدعمها خلايا مليئة بالنيتروجين أو خليط من النيتروجين والأكسجين.وتوضع هذه الخلايا واحدة فوق الأخرى، حيث يصبح الضغط الداخلي معادلاً للضغط الخارجي، وسيصل ارتفاع هيكل هذه الخلايا إلى عدة كيلومترات ويتحمل حمولة تصل إلى عدة آلاف من الأطنان.ووفقاً لخبير “ناسا”، فإنه يمكن إنشاء مثل هذه المنصات من مواد موجودة على كوكب الزهرة، كما بالإمكان خلق ظروف جيدة لتهوية الغلاف الجوي فوق السطح دون الحاجة إلى نقل كتلة ضخمة من الموارد للحفاظ على الظروف المثلى (باستثناء كمية صغيرة من الماء).وسيستغرق بناء المنصة على الأقل 200 عام، وهو أقل بكثير مما تقترحه خيارات الاستصلاح الأخرى.