أسعار و مواصفات هاتف Redmi 10A مع المميزات والعيوب



Redmi 10A Redmi 10A

الهاتف Redmi 10A، الذي ظهر في، أكثر من تسريب، خلال الفترة الماضية، أصبح رسميا الآن، حيث أعلنت عنه، شركة ريدمي، مع مواصفات اقتصادية، وسعر رخيص، يبدأ من، 100 دولار أمريكي، حيث يتوفر هذا الهاتف، بمعالج Helio G25، من ميديا تيك، وبكاميرا خلفية، ذات مستشعر ضخم، بالإضافة إلى بطارية كبيرة، بسعة 5000 ملي أمبير، وشاشة حجمها كبير، وجودتها متوسطة، وما يصل إلى، 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، بجانب 6 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، ومواصفات أخرى مميزة، سأعرضها عليكم، خلال السطور القادمة، وإليكم الآن، سعر ومواصفات الهاتف Redmi 10A، مع المميزات، والعيوب.



مواصفات الهاتف

تم الإعلان عن، هاتف ريدمي الجديد، مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.53 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وبجودة HD+، وبمعدل تحديث 60 هرتز، وتحتوي على، ثقب صغير، بشكل النوتش، لاحتواء الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة، 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، كما أن، الكاميرا الخلفية، للهاتف Xiaomi Redmi 10A، تأتي بدقة، 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، وبحجم مستشعر يبلغ، 23 ملم، وهذا عالٍ جدا، في هذه الفئة السعرية، علما بأن، جودة تصوير الفيديوهات، من خلال الكاميرا الخلفية، تصل إلى، 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم التقاط صور، بخاصية HDR.



يتوفر هذا الهاتف، بالمعالج MediaTek Helio G25، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، والذي يتكون من، 4 أنوية Cortex A53، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A53، بسرعة 1.5 جيجا هرتز، ووحدة معالجة رسوميات GPU، من فئة، PowerVR GE8320، بالإضافة إلى أن، هاتف Redmi 10A، يعمل بنظام التشغيل القديم، Android 11، وبواجهة المستخدم، MIUI 12.5، ويتوفر بثلاثة إصدارات على، مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام، أما الإصدار الثالث، فيضم 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.

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يحتوي الهاتف، Xiaomi Redmi 10A، على بطارية ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، بسعة 5000 ملي أمبير، لا تدعم، شحنا سريعا، ولكن علبة الشراء، تتضمن شاحنا عاديا، بقوة 10 واط، ويتم شحن البطارية، من خلال منفذ، microUSB 2.0.مميزات هاتف Redmi 10Aالكاميرا الخلفية، تأتي بدقة عالية، وبجودة تسجيل فيديوهات، أكثر من رائعة، بالإضافة إلى، خصائص تصوير مميزة، لالتقاط صور عالية، حتى في الأماكن، منخفضة الإضاءة.أداء المعالج، مناسب جدا للمبتدئين، الذي يريدون، هاتفا رخيصا، للتصفح، والتقاط صور، وتشغيل ألعاب، مثل ببجي، وفري فاير، بفريمات مقبولة.حجم الشاشة وجودتها، مناسبان جدا، مع هاتف، بسعر مثل هذا، وتوجد هواتف، بسعر أغلى، تضم شاشة، بنفس الخصائص.سعة البطارية ضخمة جدا، وتعتبر أفضل من، معظم الهواتف المنافسة، في هذه الفئة السعرية، حيث يمكنها، تشغيل الهاتف Redmi 10A، لأطول فترة ممكنة.يدعم زيادة المساحة التخزينية، من خلال، بطاقة MicroSD، التي يتم تركيبها، في فتحة مخصصة، وهذا يعني أن المستخدمين، سيتمكنون من، تركيب شريحتي اتصال 4G، من نوع، Nano-SIM، بجانب كارت ميموري، بسعة تصل إلى، 1 تيرا بايت،على الرغم من أن، دقة الكاميرا الأمامية ضعيفة، إلا أن، جودة تصوير الفيديوهات، من خلالها، ممتازة جدا، وتصل إلى، FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، التقاط صور، بخاصية HDR.يدعم فتح القفل، عن طريق بصمات الأصابع، بواسطة مستشعر البصمة، المثبت على الخلف، ويدعم أيضا، فتح القفل، عن طريق الوجه، بفضل خاصية، Face Unlock، كما أن، الهاتف Redmi 10A، يدعم مستشعرات التسارع، والتقارب، والدوران.يتوفر بوزن خفيف جدا، يبلغ 194 جراما، وبأبعاد 164.9 ملم، من الارتفاع، و77 ملم، من العرض، بالإضافة إلى أن، سمكه يبلغ 9 ملم.يدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن، 3.5 ملم، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS, GLONASS, BDS.يدعم اتصال Wi-Fi 5، وإصدار Bluetooth 5.0 القديم، والذي لا يزال، مقبول في هذه الفئة السعرية.متوفر حاليا، للشراء في العديد من الأسواق، بثلاثة ألوان مختلفة، وهي الأسود، والأزرق، والفضي.عيوب الهاتفواجهة المستخدم، التي يصل بها، هذا الهاتف، قديمة، ولكنها ما زالت، توفر مجموعة كبيرة، من المميزات التي أدرجتها شاومي، ومع ذلك، فإن الهاتف، Xiaomi Redmi 10A، سيحصل على، واجهة MIUI 13، الأحدث من، الشركة الصينية.لا يدعم، الشحن السريع، ومنفذ الشحن قديم جدا، وكنا نتوقع أن، يأتي من فئة، USB Type C 2.0، بدلا من، microUSB 2.0.لا يدعم، خاصية NFC، وأيضا لا يدعم، الراديو FM، ومستشعر الجيروسكوب، والبوصلة.دقة الكاميرا الأمامية، ضعيفة جدا، وتوجد هواتف منافسة، تضم كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، بدلا من، 5 ميجا بكسل.سعر الهاتف Xiaomi Redmi 10Aسعر الهاتف Xiaomi Redmi 10A، يبدأ من، 100 دولار أمريكي، لأقل إصدار، والذي يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام.