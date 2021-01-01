جوجل يوفر مؤشرات جديدة لتحديد المعلومات الموثوقة

كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل عن تطوير خصائص جديدة في محرك البحث جوجل ستتيح لمستخدم المحرك طريقتين جديدتين لتحديد مصادر الأخبار الموثوقة. الخاصية الأولى على علامة "يتم الاستشهاد بها كثيرا جدا" لتنبيه المستخدم إلى المقالات التي جرى الاستشهاد بها في القصص الإخبارية الأخرى.
وغالبا ما تكون هذه القصص التي يجري الاستشهاد بها كثيرا، ظهرت أولا وموثقة ومحلية بما يجعلها توفر معرفة أفضل بالسياق العام للحدث.
أضافت جوجل أن علامة "هايلي سايتد" (تم الاستشهاد بها كثيرا) ستظهر في مربع "أهم الأخبار" على أي شيء بدءا من المقالات الاستقصائية وحتى المقابلات والبيانات والقصص الإخبارية المحلية، مادامت وسائل الإعلام الأخرى تعاملت مع هذه القصص وأشارت إلى أنها ذات صلة من خلال نشر روابط لها.
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