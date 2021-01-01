خلال شهر رمضان Google تستعرض 4 طرق للاستفادة من المعلومات

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يعد شهر رمضان أحد أهم المناسبات خلال العام، وبالنسبة إليّ، فهو يمتاز بالتجمع مع عائلتي الممتدة (الكبيرة!) والطعام (أكلتي المفضلة هي التمر المتواجد على الطاولة أثناء الإفطار – أحب البدء بشيء عادة ما نأكلها كحلوة)، لذلك نريد في Google أن نسهّل الوصول إلى المعلومات المفيدة والموثوقة حول هذا الشهر الفضيل، سواء أردت البحث عن مواقيت الصلاة أو بطاقات تهنئة أو أداة طبخ لمساعدتك في تحضير الإفطار. هدفنا هو مساعدتك على الاستفادة من وقتك خلال شهر رمضان. إليك بعض الطرق التي نأمل مساعدتك من خلالها:



تسهيل الوصول إلى المعلومات الموثوقة والمفيدة حول رمضان على محرّك بحث Google



ارتفع معدّل البحث عن معلومات حول شهر رمضان بنسبة %25 خلال العامين الماضيين وسعيًا منّا لتسهيل عثور المستخدمين على ما يبحثون عنه، وضعنا كل المعلومات في مكان واحد. ما عليك سوى البحث عن “رمضان” وسيظهر لك قسم مخصّص يشمل مواقيت الصلاة والأخبار وبطاقات التهنئة وغيرها.

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إذا أردت تجربة مبسّطة لرؤية هلال رمضان، نقدّم لك لعبة تفاعلية على محرّك بحث Google لرؤية الهلال وبعض المفاجآت الأخرى، مثل رائد فضاءمعرفة اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة أينما كنتيُعتبر تنظيم الوقت من أهم العادات في رمضان، وذلك معناه معرفة مواقيت الصلاة ومعرفة اتجاه القبلة.يمكنكم معرفة مواقيت الصلاة* مباشرة من Google ويمكنكم استخدام تطبيق “اتجاه القبلة” لتحديد اتجاه القبلة مباشرةً من هاتفك.تطبيق “اتجاه القبلة” اسمٌ على مسمّى، فهو عبارة عن تطبيق ويب يستخدم إرشادات الواقع المعزّز (AR) لارشادك وساعد الملايين حول العالم في العثور على اتجاه القبلة في غضون ثوانٍ.تصفّح “دليل التسوّق في رمضان” للحصول على أفكار ملهمةوجدنا أن المتسوّقين يبدأون في التخطيط لشهر رمضان قبل ما يصل إلى ثمانية أسابيع من بداية الشهر، ولاحظنا أنّ عمليات البحث عن الزينة الرمضانية ترتفع خلال تلك الفترة بنسبة %160 وأدوات القلي بنسبة %50. سواء أردت شراء الزينة لمنزلك أو الحصول على مساعدة في إيجاد أفضل معدّات الطهي، يساعدك “دليل التسوق في رمضان” على استكشاف المنتجات الأكثر رواجًا وتصفّح العديد من الخيارات.إطلاق العنان للمهارات الفنية بداخلك من خلال “الأعمال الفنية الرمضانية”تسعدنا عودة كتاب تلوين رمضان الرقمي التفاعلي من “Google للفنون والثقافة”، الذي يحتوي على مجموعة رائعة من الرسومات المستوحاة من الفن الإسلامي والتي يمكن لأي شخص إضافة لمسته الخاصة إليها أو ببساطة تلوينها كنوع من الأنشطة التأمليّة للاسترخاء. ما عليك سوى اختيار القطعة الفنية المفضّلة لديك من الموقع الإلكتروني ثمّ تلوينها حسب ذوقك للحصول على نسختك الخاصة منها ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة.رمضان كريم، وتمنياتنا بأن ينعاد هذا الشهر الفضيل بالخير والبركة عليك وعلى أحبائك، آملين أن تساعدك ميزات Google في العثور على المعلومات المطلوبة والحصول على تجربة رمضانية مميّزة.