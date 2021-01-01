«لوحات مميزة» للبيع في مزاد| اعرف الأسعار



لوحات مميزة لوحات مميزة

طرحت وزارة الداخلية عبر موقع "لوحتك دوت كوم"، الذي يشرف عليه قطاع الشرطة المتخصصة، لوحات مميزة جديدة للبيع بنظام المزاد العلني الإلكتروني.



وينتهي المزاد على اللوحات المعروضة مساء الغد، وهي (ع 99)، ووصل سعرها إلى الآن 510 ألف جنيه، و(ف ع 6666)، ووصل سعرها إلى الآن 100 ألاف جنيه.



ويسمح الموقع للمشتركين بتكوين لوحات معدنية من اختيارهم وطرحها للمزايدة، وتذهب عوائد بيع اللوحات لدعم صندوق (تحيا مصر) ومن بعده لدعم مستشفيات مرضى السرطان ومعهد القلب.