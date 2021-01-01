جمارك سيارة نيسان جوك 2016 شامل الضرائب

قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة نيسان جوك موديل 2016 تقدر بنحو130 ألف جنيه تقريبا للفئة الأولى، أما الفئة التانية من نفس السيارة فتزيد في حدود 20 الف جنيه بحسب الكماليات الموجودة بها، لافتا إلى أنه يختلف سعر الرسوم بالزيادة أو الانخفاض بنسب بسيطة حسب سعر الشحن وقت نزول السيارة.
وأوضح ان الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 ?ورسم التنميه بنسبة 3? علما بأن السعة اللتريه بها 1600 سي سي، كما أن الرسوم الجمركية ستصبح 40? من قيمة السيارة.
كما تم خصم 45?من قيمة السيارة قبل حساب الرسوم الجمركية وذلك رسم استعمال السيارة وتقادم العمر.
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