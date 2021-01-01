جمارك سيارة نيسان جوك 2016 شامل الضرائب



نيسان جوك نيسان جوك

قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة نيسان جوك موديل 2016 تقدر بنحو130 ألف جنيه تقريبا للفئة الأولى، أما الفئة التانية من نفس السيارة فتزيد في حدود 20 الف جنيه بحسب الكماليات الموجودة بها، لافتا إلى أنه يختلف سعر الرسوم بالزيادة أو الانخفاض بنسب بسيطة حسب سعر الشحن وقت نزول السيارة.



وأوضح ان الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 ?ورسم التنميه بنسبة 3? علما بأن السعة اللتريه بها 1600 سي سي، كما أن الرسوم الجمركية ستصبح 40? من قيمة السيارة.



كما تم خصم 45?من قيمة السيارة قبل حساب الرسوم الجمركية وذلك رسم استعمال السيارة وتقادم العمر.

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تمتاز السيارة نيسان جوك الكروس اوفر الجديدة، بإطلالتها الغريبة وقدرتها علي لفت الانتباه، وتعمل السياره نيسان جوك الكروس اوفر بنظام الجر الأمامي.وقد تم تزويدها بمحرك متوازن رباعي الاسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي وقوته الحصانية 117 حصان. ويبلغ عزم دورانه 156 نيوتن متر. وتستطيع السياره نيسان جوك الكروس أوفر استيعاب أربعه اشخاص بالراحه علاوه علي قدره حقيبه الامتعه الخاصه بالسياره علي استيعاب 251 لتر من الامتعه، مع امكانيه رفع قدرتها الاستيعابيه عن طريق طي المقاعد الخلفيه لتصل إلى 830 لتر.أما عن أبعاد السياره نيسان جوك الكروس اوفر، فتاتي السياره بالابعاد التاليه: الطول 4135 مم العرض 1765 مم الارتفاع 1565 مم قاعده العجلات 2530 مم فيما يبلغ وزنها 1225 كجم وسعه خزان الوقود 52 لتر.