لوتس إلتير تكشف عن أول SUV كهربائية بالكامل



لوتس إلتير لوتس إلتير

سيكون الإصدار الكهربائي الجديد من لوتس بقوة 600 حصان، لوتس إليتر هي من أول سيارة SUV من لوتس تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع ومن المقرر أن تصل إلى الولايات المتحدة في عام 2024 هو الطراز الأساسي فقط.



إنها تشبه إلى حد كبير لامبورجيني أوروس من كل من الواجهة الأمامية والجانبية.



والأبعاد على الرغم من أن Lotus لا تستشهد بـ Lambo كمعيار أو منافس ، فإنها تبلغ 200.9 في الطول و 78.7 في العرض و 64.2 في الارتفاع و 118.9 في قاعدة العجلات كلها في نطاق 0.7 بوصة من أرقام أوروس المقابلة.