تعلن فورد عن الموديل الجديد من سيارتها كوجا



كوجا كوجا

أعلنت شركة فورد عملاق صناعة السيارات الأمريكية، عن إطلاقها الموديل الجديد من سيارتها كوجا Kuga المصنفة ضمن فئة الطرازات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.



وأوضحت الشركة، في بيانٍ لها نشرته وكالة الأنباء الألمانية، أن السيارة الجديدة تلفت الأنظار إليها من خلال الكشافات الجديدة والتصميم الجديد لمصابيح الضوء النهاري، وشبكة المبرد الأكبر، والموضع الجديد لشعار الشركة على شبكة المبرد، وتصميم المئزر الأمامي الجديد، وفتحات التهوية الأكبر.



وحصلت السيارة على بعض التعديلات التصميمية من الخلف، مما يجعلها أكثر أناقة بعد إضافة التصميم الجديد للمصابيح الخلفية والمئزر وطاقم الناشر، مع مخارج بتصميم جديد لمجموعة العادم.

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جدير بالذكر، أن الشركة الأمريكية لم تكشف حتى الآن عن التغييرات التقنية التي قد تطرأ على نظام الدفع الخاص بالسيارة.