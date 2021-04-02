تعرف على أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 4-4-2022

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ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.





سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البركة اليوم الاثنين نحو 23.89جنيه للشراء و 24.02جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين نحو 23.89جنيه للشراء و 24.15جنيه للبيع.

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