أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 -4-2022



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4-4-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.



وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4-4-2022 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 39 و 40 جنيهًا للكيلو للمستلك حسب المنطقة



الدواجن البلدى : بين 43- 45 جنيهًا للكيلو

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الدواجن الساسو : بين 40-42 جنيهًا للكيلوالأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلوالبانيه : بين 80 - 85 جنيهًا للكيلوالدواجن الرومي : 65 -75 جنيها للكيلوالدواجن الأمهات البيضاء : بين 28 و29 جنيهًا للكيلوأسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 4-4-2022 فى السوق المحلية:وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :كتكوت أبيض: 7.5_7.75 جنيهكتكوت ساسو : 3.5 _ 3.75 جنيهأسعار طبق البيض اليوم الاثنين 4-4-2022 في السوق المحلية:وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 53-55 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ 50-52 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 56-57 جنيها.أسعار البط اليوم الاثنين 4-4-2022 في السوق المحلية:أسعار البط بـين 55-60 جنيها للكيلو.