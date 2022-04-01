أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 -4-2022

أسعار الدواجن
ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4-4-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4-4-2022 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 39 و 40 جنيهًا للكيلو للمستلك حسب المنطقة
الدواجن البلدى : بين 43- 45 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 40-42 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو
البانيه : بين 80 - 85 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 65 -75 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء : بين 28 و29 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 4-4-2022 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :
كتكوت أبيض: 7.5_7.75 جنيه
كتكوت ساسو : 3.5 _ 3.75 جنيه
أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 4-4-2022 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 53-55 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ 50-52 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 56-57 جنيها.
أسعار البط اليوم الاثنين 4-4-2022 في السوق المحلية:
أسعار البط بـين 55-60 جنيها للكيلو.
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