سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 4-4-2022

أظهرت التعاملات الصباحية على اسعار العملات استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 4أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر 18.210 جنيه للشراء، و18.310 للبيع، بحسب أخر تحديث للعملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.
سعر الدولار في البنوك
تعرض شاشات التداولات اللحظية داخل البنوك وشركات الصرافة سعر شراء الدولار بين مستويات 18.26 و18.28 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 18.36 و18.38 بالسوق المصرية.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية التعاملات أمام الجنيه اليوم عند 18.23 جنيه للشراء، و18.33 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية في مصر.
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