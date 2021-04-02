تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022



اسعار الذهب اسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، 4 أبريل 2022، مع عودة العمل بالبورصة العالمية بعد انقضاء الإجازة الاسبوعية، وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية داخل البورصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار حيث تربطهما علاقة عكسية.



وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية مع بداية التداول بنحو 0.07% وتم التداول على 1923.55 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت أسعار الذهب في العقود الآجلة تسليم يونيو 2022 بنسبة 0.12% وتم التداول على 1926.00 دولارا للأوقية.



وكان سعر الذهب gold price أغلق مساء الجمعة بعدما حقق خسارة اسبوعية على 1925.18 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية، بينما أغلق الذهب gold في العقود الآجلة مساء الجمعة على 1915 دولارا للأوقية .

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أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 :تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر مع بداية المعاملات بنحو 6 جنيهات عن أسعار الذهب مساء الأحد وذلك استجابة للإنخفاض العالمى في أسعار الذهب عالميا حيث يتأثر سعر الذهب في مصر لحظيا بالتغيرات في الأسعار العالمية.سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 :سجل سعر الذهب عيار 24 قيرط اليوم الإثنين، 1102 جنيهأ وكان مساء الأحد يبلغ 1108 جنيها .سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 :سجل سعر الذهب عيار 21 قيرط اليوم الإثنين، 964 جنيها، وكان مساء الأحد يبلغ 970 جنيها.سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 :سجل سعر الذهب عيار 18 قيرط اليوم الإثنين، 826 جنيها، وكان مساء الأحد يبلغ 831 جنيها.سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 :سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الإثنين، 7712 جنيها وكان مساء الأحد يبلغ 7760 جنيها.أسعار الذهب في البورصة العالمية اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 :تراجعت سعر الذهب في البورصة العالمية مع بداية عودة التداول ليواصل الذهب خسارته التي بدأها نهاية الإسبوع الماضى وحقق خسارة اسبوعية مساء الجمعة تتخطى 1% بعدما تراجع بقوة مع صدور بيانات التوظيف الأمريكية وجاءت اقل من توقعات الخبراء بعدما أضاف الإقتصاد الأمريكة نحو 431 وظيفة فقط، وكان المتوقع 490 وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة وارتفع متوسط الأجور.وسجلت أسعار الذهب اليوم في البورصة العالمية انخفاضا في المعاملات الفورية بنسبة 0.07% وتم التداول على 1923.55 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت أسعار الذهب في العقود الآجلة تسليم يونيو 2022 بنسبة 0.12% وتم التداول على 1926.00 دولارا للأوقية.اهم الأحداث التي ستؤثر في سعر الذهب هذا الإسبوع :تتأثر أسعار الذهب خلال الإسبوع الجارى بعدة أحداث أهمها :1- محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذى سيصدر يوم الأربعاء ومن المرجح أن يعلن توقعات السياسة النقدية وخطط تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي البالغة 9 تريليونات دولار، كما يتوقع الخبراء أن يتم الإعلان عن موعد الرفع الثانى السعر الفائدة والذى قد يصل إلى 50 نقطة.2- تقلبات أسعار النفط حيث أنهى كل من خام برنت والنفط الخام الأمريكي الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 13?، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين، جاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إطلاق مليون برميل يوميًا احتياطي النفط لمدة ستة أشهر اعتبارًا من مايو، فيما يعد أكبر سحب من الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة. وكان الغزو الروسي لأوكرانيا قد أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 30? في الربع الأول، ومع ارتفاع تكاليف الطاقة أصبحت هي المحرك الرئيسي لتوقعات التضخم .3- البيانات الاقتصادية الامريكية: ستصدر يوم الثلاثاء مؤشر مديري المشتريات (PMI)، ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع المؤشر إلى 58.0، وكانت موجة متحور كورونا «أوميكرون «أدت إلى انخفاض المؤشر من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 69.1 في ديسمبر، إلى أدنى مستوى في اثني عشر شهرًا عند 56.5 في مارس، وقد تؤدي المخاوف من ارتفاع التضخم إلى الحد من طلب المستهلكين حاليًا، كما ستعلن الولايات المتحدة أيضًا عن بيانات طلبات المصانع وإعانات البطالة الأولية والميزان التجاري والتي لها تأثير مباشر على الذهب.