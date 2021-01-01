البنكرياس الصناعي ثورة جديدة في علاج السكري..بعد قلب الخنزير..



علاج السكري علاج السكري

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن داء السكري كان السبب التاسع المؤدي للوفاة في 2019، وتشير التقديرات إلى حدوث حوالي 1.5 مليون حالة وفاة؛ بسبب السكري. وفقًا لمجلة الجارديان البريطانية، تم تزويد المئات من مرضى السكري من النوع الأول ببنكرياس صناعي في تجربة عملية.



كيفية إجراء التجربة

تعتمد التجربة على تزويد المصابين بداء السكري من النوع الأول في إنجلترا ببنكرياس صناعي يراقب مستوى الجلوكوز ويضبط كمية الأنسولين. يستخدم الجهاز خوارزمية؛ لتحديد كمية الأنسولين المناسبة للمريض، وقراءة مستويات السكر في الدم. وجدت تجربة NHS أن التكنولوجيا أكثر فعالية في إدارة مرض السكري.



يتعرض الأطفال بشكل خاص لخطر انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل خطير، وارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الضرر بصحة الجسم أو حتى الموت. يتم اختبار بنكرياس صناعي من خلال ارتدائه بجوار الجسم؛ ليراقب مستويات الجلوكوز في الدم ويضبط تلقائيًا الأنسولين عبر مضخة في 30 مركزًا لمرض السكري.

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مميزات البنكرياس الصناعييمكن لهذه التقنية القضاء على اختبارات وخز الإصبع لفحص مستويات السكر في الدم، ومنع نوبات نقص السكر في الدم وفرط سكر الدم. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأجهزة في خفض التكاليف من خلال ضمان الحاجة الأقل للتدخلات الطبية لحالات النوع الأول. قال بارثا كار، البروفيسور من NHS، «يلتقط الجهاز مستويات الجلوكوز، ويرسل القراءة عبر نظام التوصيل إلى المضخة، ثم يبدأ النظام في تقييم كمية الأنسولين المطلوبة. يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول مواصلة حياتهم دون القلق بشأن مستويات الجلوكوز أو الأدوية».تجربة حالةتم تشخيص شارلوت أبوت بيرس، ذات الستة أعوام، بالإصابة بمرض السكري من النوع الأول منذ أكثر من عام، وبدأت في حقن الأنسولين، لكنها أصبحت الآن من أوائل الذين استفادوا من البنكرياس الاصطناعي. فقد تم تزويدها بمضخة أنسولين وجهاز مراقبة مستمر للجلوكوز يعملان معًا. قالت والدتها «قبل تركيب نظام البنكرياس الصناعي، كنتُ أستيقظ أنا وزوجي كل ساعتين في الليل؛ لفحص سكر الدم عند شارلوت، وفي معظم الأحيان إعطاء الأنسولين. وأحيانًا نقوم بوخز الإصبع أو التعامل مع غيبوبة كيتونية؛ بسبب الارتفاع السريع في نسبة السكر في الدم». وأشارت إلى إن النظام الجديد هبة من الله؛ لأنهم كانوا في قمة القلق، وعدم القدرة على التعايش.