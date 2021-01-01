ما هى أعراض جفاف الجسم عند الكبار والأطفال

جفاف الجسم من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا في شهر رمضان نتيجة قلة شرب المياه والسوائل فى الجسم، حيث يحدث الجفاف عندما تستخدم أو تفقد سوائل أكثر من التي تتناولها ولا يوجد ماء كافٍ أو سوائل أخرى كافية في جسدك لأداء وظائفه الطبيعية، إذا لم تعوض السوائل المفقودة فستصاب بالجفاف.
وحسب ما ذكره موقع Webmed فأي شخص معرض للإصابة بالجفاف، ولكن لا تكون الحالة خطيرة إلا لدى الأطفال الصغار وكبار السن.
يعد العطش دائمًا مؤشرًا مبكرًا على حاجة الجسم إلى المياه لا يشعر العديد من الأشخاص، ولا سيما كبار السن، بالعطش حتى يصابوا بالجفاف بالفعل لذلك، من المهم أن تزيد من شرب المياه في الطقس الحار، أو عندما تكون مريضًا، قد تختلف علامات الجفاف وأعراضه أيضًا وفقًا للعمر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!