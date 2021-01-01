ما هى أعراض جفاف الجسم عند الكبار والأطفال

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جفاف الجسم من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا في شهر رمضان نتيجة قلة شرب المياه والسوائل فى الجسم، حيث يحدث الجفاف عندما تستخدم أو تفقد سوائل أكثر من التي تتناولها ولا يوجد ماء كافٍ أو سوائل أخرى كافية في جسدك لأداء وظائفه الطبيعية، إذا لم تعوض السوائل المفقودة فستصاب بالجفاف.



وحسب ما ذكره موقع Webmed فأي شخص معرض للإصابة بالجفاف، ولكن لا تكون الحالة خطيرة إلا لدى الأطفال الصغار وكبار السن.



يعد العطش دائمًا مؤشرًا مبكرًا على حاجة الجسم إلى المياه لا يشعر العديد من الأشخاص، ولا سيما كبار السن، بالعطش حتى يصابوا بالجفاف بالفعل لذلك، من المهم أن تزيد من شرب المياه في الطقس الحار، أو عندما تكون مريضًا، قد تختلف علامات الجفاف وأعراضه أيضًا وفقًا للعمر.

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ومن أعراض الجفاف-يؤدي الجفاف لانخفاض السوائل في جميع أنحاء الجسم ويشمل ذلك الدم، ما يؤدي لانخفاض ضغط الدم، وتسارع نبضات القلب ومعدل التنفس.-الشعور بتعب عام والنوم لفترات طويلة.-الشعور بالدوار نتيجة انخفاض ضغط الدم.-قد يؤثر الجفاف على اعضاء الجسم مثل الكبد، والكلى، والدماغ.-الارتباك والتشوش الذهني.-الإغماء ودخول الشخص في غيبوبة خاصة في الحالات الشديدة.اعراض الجفاف عند الرضع أو الأطفال الصغار-جفاف الفم واللسان.-عدم نزول دموع عند البكاء.-جفاف الحفاضة.- تعرض الطفل لنوبات صرع، وإمكانية دخوله في غيبوبة.-تشنج عضلات الجسم.