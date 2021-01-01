تعرف على الأعراض والأسباب وأنواع حساسية الضوء



حساسية الضوء حساسية الضوء

يأتي الصيف ويصبح الخروج في الشمس أكثر صعوبة، وكلما خرجنا في ضوء الشمس الحار، نصاب بحروق الشمس على بشرتنا، هذا بسبب الحرارة الشديدة والحساسية تجاه الخلايا الضوئية.



قد يتسبب التعرض الطويل لأشعة الشمس في بعض الأحيان لمشاكل صحية، مثل الحساسية للضوء، ويعد خطر الإصابة بالحساسية الضوئية كبير جدًا بسبب الأشعة فوق البنفسجية التي تأتي من الشمس، وقد يؤدي التعرض لهذه الأشعة فوق البنفسجية إلى تلف وسرطان الجلد، وفى هذا التقرير ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أنواع الحساسية للضوء والأعراض التي يمكن أن تحدد إصابتك بحساسية الضوء، وفقا لموقع " healthline .



س: ما هي حساسية الضوء؟

الحساسية للضوء هي حالة حروق الشمس الشديدة التي يمكن أن تسبب تلفًا عميقًا للجلد، التعرض للأشعة فوق البنفسجية على خلايا الجلد التي تسبب الحروق والطفح الجلدي على الجسم، كما أن الحساسية للضوء من أنواع عديدة حسب نوع التعرض ورد الفعل في الجسم، يمكن للأشخاص الذين لديهم حساسية من الطفح الجلدي أن يكون لهم تأثير طويل الأمد على أجسامهم.

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س: ما هي أعراض الحساسية الضوئية؟قد تكون لديك أعراض حساسية للضوء تختلف من شخص لآخر، يمكن أن تكون بعض أعراض الحساسية للضوء:طفح جلديحروق الشمسالحكة في مناطق معينة من التعرضتقشير الجلدحتى هذه الأعراض يمكن أن تؤثر على بشرتك من خفيفة إلى شديدة هذا يعني أن الطفح الجلدي أو الحروق يمكن أن تكون مزعجة للغاية وقد تسبب عقبة في أداء الأنشطة اليومية أيضًا.س: ما الذي يسبب الحساسية للضوء؟1. الذئبة الحمامية - مرض الذئبة هو مرض النسيج الضام الذي يمكن أن يؤثر سلبا على جلدك، يمكن أن تسبب مشاكل الجلد التي تنتج عن بقع حمراء وكتل وبقع أرجوانية هذه المشاكل الجلدية2. الاندفاع الخفيف متعدد الأشكال- يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من طفح جلدي مثير للحكة عندما يتعرضون لأشعة الشمس. إذا استمر التعرض للأشعة فوق البنفسجية ، يزداد التحمل وتظهر الأعراض بشكل أقل. النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة مرتين أو ثلاث مرات أكثر من الرجال الذين يصابون بها. وتظهر شدة الاندفاع متعدد الأشكال أكثر عند النساء.3. الحكاك الأكتيني- هذا أيضًا نوع من حساسية الضوء يظهر فيه الناس نتوءات حمراء بعد التعرض لأشعة الشمس. يمكن أن تؤدي هذه الحساسية إلى تحويل النتوءات الحمراء بعد التعرض لأشعة الشمس إلى بقع متقشرة، يمكن أن يؤثر ذلك عليك في أي موسم ويمكن أن يحدث إذا خرجت في فصل الشتاء أيضًا.