رجع للمنقطة الجبلية في لبنان: حقيقة عودة حيوان من الانقراض بعد 100 عام



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

بعد 100 عام كاملة على انقراضه لأسباب مختلفة، منها الصيد والحروب وعوامل طبيعية أخرى، عاد مرة أخرى حيوان «وعل الجبل» للظهور، إذ أنه موجود حاليا لمحمية أرض الشوف اللبنانية، ومن المفترض عودته مرة أخرى إلى قمم جبال لبنان، بحسب موقع سكاي نيوز عربية.



تهدف تلك الخطة إلى إعادة حيوان «وعل الجبل»، للمناطق المرتفعة والنادرة، من أجل الإشراف على تكاثره برعاية جمعية أرض الشوف، وإحدى الجمعيات الإيطالية المتخصصة، بعد أن نجحت في إعادة الحيوان لبيئته في جبال الألب بقارة أوروبا، بين دولتي فرنسا وسويسرا، والتي نجحت في إعادة هذا الحيوان إلى بيئته الأصلية في جبال الألب بين فرنسا وسويسرا.



إعادة الحيوان لمنطقته مرة أخرى

نزار هاني، مدير محمية أرض الشوف، يروي أن التجربة كانت واعدة على صعيد لبنان والمنطقة كلها، مؤكدًا أنهم قاموا بإحضار قطيع صغير بلغ عدده 12 حيوانا من وعل الجبل، من الجمعية الملكية الأردنية في عام 2017، مضيفًا أنهم ربوا الحيوانات داخل محميات نموذجية من أجل تأمين ظروفها الصحية، والتكيف مع الطقس البارد مرة أخرى.

قد يعجبك أيضا...

مشاركة المحمية مع منظمة اليونيسكووالجدير بالذكر أن المحمية تحت رعاية وزارة البيئة اللبنانية، وتعد من أهم المحميات الطبيعية في حوض البحر المتوسطـ وتبلغ مساحتها حوالي 500 كيلو جرام، حيث أنها وأنشئت عام 1996، في منطقة الشوف على السلسلة الغربية من قمم جبال لبنان، وعام 2005، أعلنت منظمة اليونيسكو، مشاركة 22 محمية في لبنان، ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، وكانت محمية الشوف من ضمنها.وتحتوي محمية الشوف على ثلثل غابات الأرز الموجودة في لبنان، وتضم العديد من الأشجار المعمرة التي يصل عمر بعضها إلى 3 آلاف عام.