بعنوان ميقاتي..آداب أسيوط تطلق مؤتمرها الثاني

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شهدت كلية الآداب بجامعة أسيوط انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لها تحت عنوان “ميقات”، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدي عبد الجواد عميد كلية الآداب والمشرف الأكاديمي.



تبادل الرؤي والأفكار بين الطلاب





وفي بداية المؤتمر أكد الدكتور شحاته غريب على أهمية عقد المؤتمرات والندوات التثقيفية التي تساعد الطلاب علي تبادل الرؤي والأفكار إلى جانب اكتساب الخبرات القادرة علي تغيير أحداث كثيرة في مختلف جوانب الحياة وتحديدا في عالمنا ووطننا العربي، مشيدا بتنظيم الحدث الذي ولأول مرة يأخذ طابع اللغة العربية وكذلك طابع الزمن ليدور حول أهمية الزمن ومراحل حياة الانسان المختلفة وكيفية تعامل كل شخص مع مراحل حياته المختلفة وذكرياته.

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تابع غريب: الجامعة تؤكد على إتاحة الفرصة للعديد من المحاضرين لعرض وطرح أفكارهم التي أصبحت محل اهتمام الكثير على مستوى العالم فضلا عن نشر الأفكار التي تستحق الانتشار على نطاق أوسع تواكب التطورات التكنولوجية والثقافية والاجتماعية.وفي السياق ذاته أشادت الدكتورة مها غانم بطلاب فريق TEDX لسعيهم علي توعية الشباب الجامعي لمواكبة أحدث التطورات بمختلف المجالات الحياتية لتحديد أهدافهم للمنافسة في سوق العمل من خلال الاستفادة من قصص ونجاحات الآخرين فضلا عن تجنب المعوقات التي تقف عائقا أمامهم، مضيفة أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لممارسة العمل المجتمعي المفيد فضلا عن تبادل التجارب والأفكار الإبداعية وقصص النجاح ونشر الأفكار الريادية برؤية عصرية حديثة.