بعنوان ميقاتي..آداب أسيوط تطلق مؤتمرها الثاني

شهدت كلية الآداب بجامعة أسيوط انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لها تحت عنوان “ميقات”، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدي عبد الجواد عميد كلية الآداب والمشرف الأكاديمي.
تبادل الرؤي والأفكار بين الطلاب
وفي بداية المؤتمر أكد الدكتور شحاته غريب على أهمية عقد المؤتمرات والندوات التثقيفية التي تساعد الطلاب علي تبادل الرؤي والأفكار إلى جانب اكتساب الخبرات القادرة علي تغيير أحداث كثيرة في مختلف جوانب الحياة وتحديدا في عالمنا ووطننا العربي، مشيدا بتنظيم الحدث الذي ولأول مرة يأخذ طابع اللغة العربية وكذلك طابع الزمن ليدور حول أهمية الزمن ومراحل حياة الانسان المختلفة وكيفية تعامل كل شخص مع مراحل حياته المختلفة وذكرياته.
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