تفاصيل عقد امتحانات الميد تيرم بجامعة بني سويف التكنولوجية

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قال الدكتور محمد شكر ندا، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إن الجامعة تحرص على استمرار عملية التعقيم والتباعد بين الطلاب خلال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني الميد تيرم، مشيرًا إلى الامتحانات ستعقد بداية من الأسبوع المقبل.



امتحانات الميد تيرم حضوري داخل المعامل والقاعات



وأوضح رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الامتحانات تعقد حضوريا من خلال القاعات والمعامل الخاصة بالامتحانات، مؤكدًا أن الامتحانات تستمر لمدة أسبوع.

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وأكد ندا، أن امتحانات الميد تيرم تعقد على مرحلتين، الأولي الأول داخل الجامعة ورقيًا، وتجرى على فترات على مدار اليوم لتقليل الأعداد، والثانية، تتم داخل المعامل، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية عن باقي الجامعات في طبيعة دراستها، حيث تجرى الاختبارات العملية للطلاب داخل المعامل ومراكز التدريب بالجامعة.وتابع رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية: هناك متابعة مستمرة لإجراءات التعقيم بجامعة بني سويف التكنولوجية، موضحًا أنه يشرف علي عملية التعقيم شركة نظافة خاصة بالجامعة.وفي وقت سابق، قدم الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية تقريرًا، إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول مشاركة الجامعة في فعاليات المنتدى الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني إديوتيك إيجيبت 2022، والذي أقيم خلال الفترة من 23 إلى 24 مارس الجاري، تحت شعار ارسم مستقبلك.وأوضح الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أن مشاركة جامعة بني سويف التكنولوجية، في فعاليات المنتدى يأتي في إطار رؤية القيادةوأعرب ندا عن سعادته بمشاركة الجامعة في هذا الحدث الهام، الذي أقيم بالتعاون مع الهيئات الدولية المهتمة بالتعليم الفني والداعمة لمبادراته، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتنمية، والكيانات الصناعية المصرية الداعمة للتعليم الفني، مُمثلة في اتحاد الصناعات المصرية، ومشروعات TVET، والمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم الفني المزدوج، وبمشاركة خبراء في التعليم الفني والتكنولوجي.