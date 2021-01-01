من هو خيرت الشاطر الذي كان يدير البلاد في الخفاء



خيرت الشاطر خيرت الشاطر

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار3، الذي يلعب بطولته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذي يعرض على شاشة قنوات ON، عن ظهور خاص لنائب مرشد جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، وذلك من خلال طلبه نقل مجموعة من ضباط الأمن الوطني، من خلال ورقة أرسلها إلى رئيس جهاز الأمن الوطني 2013، إلى جهة أخرى، موضحًا بكلامه: كفاية كده، ليرد رئيس الجهاز، من تكون لتطلب هذا الطلب؟، فأجابه قال له كدا كدا الأسماء هتجيلك من الرئاسة.



كما عرضت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار، اجتماع نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، خيرت الشاطر مع قيادات الجماعة من أجل التوصل لصيغة واضحة، للإطاحة بالمشير محمد حسين طنطاوي من منصب القائد العام للقوات المسلحة.



وشهد الاجتماع رفض خيرت الشاطر تعيين اللواء عبد الفتاح السيسي آنذاك في منصب وزير الدفاع، قائلًا: عقلية داهية وعصام سلطان يؤكد كلامي، واقترح الشاطر تنفيذ عمليات نوعية ضد أفراد القوات المسلحة من أجل إحداث هزة للإطاحة بالمشير.

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من هو خيرت الشاطروفي هذا الصدد، يرصد القاهرة 24، أبرز المعلومات عن نائب جماعة الإخوان المسلمين، محمد خيرت الشاطر هو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ولد في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية في الرابع من 1950، متزوج وله عشرة من الأولاد والبنات و16 حفيدا.عمل الشاطر بعد تخرجه معيدًا ثم مدرسا مساعدًا بكلية الهندسة في جامعة المنصورة حتى عام 1981، حيث أصدر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات قرارًا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981.حصل على ماجستير في الهندسة من جامعة المنصورة ثم ليسانس في الآداب من جامعة عين شمس ودبلومات في الدراسات الإسلامية والمجتمع المدني وإدارة الأعمال والتسويق الدولي.عمل في التجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس وإدارات الشركات والبنوك. وانخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967، حيث شارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات.ارتبط بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1974. وتدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي من أهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والإداريأصبح عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1995، وهو النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق محمد مهدي عاكف. ورشحته الجماعة لانتخابات رئاسة الجمهورية في 2012 إلا أنه استبعد من سباق الانتخابات وحل مكانه محمد مرسي الذي كان يشغل وقتها رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة.