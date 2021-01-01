خطوات بسيطة لتصبح أفضل صديق لطفلك



صديق لطفلك صديق لطفلك



أن تكون صديق لطفلك، واحدة من أكبر الانجازات التي يمكن أن تصل إليها في حياتك الأسرية، فهذه الصداقة تجعل طفلك كتاب مفتوح لك، فلا يكذب ولا يهرب من مدرسته ودروسه، ولا يخشي منك وتصبح العلاقة علاقة صداقة، كما يحسن من سلوك طفلك منذ الصغر حتى يكبُر ويصبح هو الأخر مسئول عن أسرة مثلك، كما أوضحت الدكتورة سلمى أبو اليزيد استشاري الصحة النفسية في حديثها لـ "اليوم السابع" بعض الطرق التي يمكنك من خلالها محاولة أن تكون أفضل صديق لطفلك كما يلي:



العب مع طفلك:

قالت استشاري الصحة النفسية أنه يجب على الآباء كل فترة مزاولة أنشطة متنوعة مع أطفالهم قائلة: العب معهم، فلا يوجد طفل لا يحب اللعب فإذا كان طفلك يحب لعبة تتطلب شريكًا آخر، فلا تفكر أبدًا مرتين قبل أن تصبح هذا الشريك.



شاهدوا فيلمكما المفضل سوياً:

شاهدو فلمكما المفضل سويا، يحب الاطفال مشاهدة الافلام الكرتونية، فلا مانع من مشاهدتها سويا، سيجعلهم يعتقدون أنك تشاركهم ذوقهم في الأفلام وتقربك خطوة من بعضكما البعض.

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التنزه:اذهب معهم إلى مكانهم المفضل، يمكنك طرح بعض الخيارات المتاحة ودعهم يتخذون القرار ويحددون المكان بنفسهم، فهذا يجعلهم يشعرون أنك تقدر رأيهم وتفضيلاتهم.شاركهم في العمل اليومي:تحدث الكثير من الأشياء والمهام في المنزل كل يوم، فاصطحبهم للخارج لشراء البقالة أو اطلب منهم مساعدتك في تنظيف المنزل، بهذه الطريقة ستكون قادرًا على فعل شيء ما وقضاء بعض الوقت معًا.أحكي لهم تفاصيل يومك:بدل من سؤالك الدائم لهم عن مهامهم اليومية، اجعلهم هم يسألون ويطمئنون عليك، واحكي لهم عن تفاصيل يومك واجعلهم يشاركوك في حلول لبعض مشاكلك اليومية.