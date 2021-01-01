تحذير الصائمين من الإفطار على السجائر والقهوة

يعتاد الكثير من الصائمين على تناول القهوة والسجائر أول شئ عند الإفطار فى رمضان لتعويض احتياج الجسم لهذه المواد التى تعود على إدمانها بعد ساعات الصيام لاستعادة التركيز وضبط الحالة المزاجية.
ولكن هل تناول القهوة والسجائر على الريق أمر خطير على الجسم؟ خاصة بعد مرور عدد ساعات كبير من الصيام والامتناع عن كل أشكال الطعام .
حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من خطورة تناول القهوة والسجاير على الريق فى رمضان حيث أن ذلك يهدد بمشاكل صحية خطيرة قد تودى للوفاة.
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