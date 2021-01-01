طريقة عمل عصير الخروب زي المحلات

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عصير الخروب


عصير الخروب من المشروبات الرمضانية الطبيعية، التي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة دون الحاجة إللى شراءه من المحلات، حيث أنه مفيد لصحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم، ويقي من السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

عصير الخروب
قدم الشيف أحمد عادل خلال “صدى البلد”، طريقة عمل عصير الخروب، تعرف عليها خلال السطور التالية.

مقادير عصير الخروب
250 جرام خروب
150 جرام سكر
لتر و نصف ماء
1 جرام ملح لمون

طريقة عمل عصير الخروب

1- فى حله على النار يتم وضع الخروب مع السكر و يتم التقليب باستمرار حتى يتجانس جيدآ.

2- يبدأ السكر بالكرمله ثم نضع الماء الساخن ويترك حتى الغليان لمده 20 دقيقه.

3- ثم نضع ملح اللمون ويصفى جيدآ و يوضع فى زجاجة.

المصدر: elbalad

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