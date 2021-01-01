تعلم كيف تتغلب على التعب المتكرر فى الصيام



التعب المتكرر فى الصيام التعب المتكرر فى الصيام



يعانى الكثير من الأشخاص من التعب المتكرر، ويزداد هذا الشعور خلال ساعات الصيام فى شهر رمضان، مما يعيقهم عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.



ووفقا لموقع “HNS”، إذا كنت تشعر أنك تعاني من الإرهاق، وهو إجهاد كبير جدا لا يخفف بالراحة والنوم، فقد تكون لديك حالة طبية أساسية لذا استشر طبيبًا عامًا للحصول على المشورة.



العديد من حالات التعب ناتجة عن الإجهاد وقلة النوم وسوء التغذية وعوامل أخرى تتعلق بنمط الحياة، لذا جرب نصائح المساعدة الذاتية هذه لاستعادة النشاط والقوة.

قد يعجبك أيضا...

تناول الطعام كثيرًا لمحاربة التعبمن الطرق الجيدة للحفاظ على طاقتك طوال اليوم هو تناول وجبات منتظمة ووجبات خفيفة صحية كل 3 إلى 4 ساعات، بدلًا من تناول وجبة كبيرة بمعدل أقل.تحركقد تشعر أن التمرين هو آخر شيء يدور في ذهنك، ولكن في الواقع ستجعلك التمارين المنتظمة تشعر بتعب أقل على المدى الطويل وبالتالي سيكون لديك المزيد من الطاقة.يمكن أن يمنحك المشي لمدة 15 دقيقة دفعة واحدة من الطاقة وتزداد الفوائد مع زيادة النشاط البدني المتكرر.ابدأ بكمية صغيرة من التمارين وقم بزيادته تدريجيًا على مدار أسابيع وشهور حتى تصل إلى الهدف الموصى به وهو ساعتان و30 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة، مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع كل أسبوع.اخسر الوزن لاكتساب الطاقةإذا كان جسمك يحمل وزنًا زائدًا فقد يكون ذلك مرهقًا كما أنه يضع ضغطًا إضافيًا على قلبك، مما قد يجعلك متعبًا واخسر وزنك وستشعر بنشاط أكبر.بصرف النظر عن تناول الطعام الصحي، فإن أفضل طريقة لفقدان الوزن والحفاظ عليه هي أن تكون أكثر نشاطًا وممارسة المزيد من التمارين.نم جيداكثير من الناس لا يحصلون على النوم الذي يحتاجون إليه ليبقوا يقظين طوال اليوممما يزيد الشعور بـ التعب وتتضمن نصائح النوم الجيد ما يلي:الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الصباح في نفس الوقت كل يوم.تجنب القيلولة في اليوم.خذ وقتًا للاسترخاء قبل الذهاب إلى الفراش.تقليل التوتر لزيادة الطاقةالإجهاد يستهلك الكثير من الطاقة. حاول إدخال أنشطة الاسترخاء في يومك وقد تحقق هذا من خلال ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية واليوجا أو التاي تشي والاستماع إلى الموسيقى أو القراءة وقضاء الوقت مع الأصدقاء وكل ما يريحك سوف يحسن طاقتك.العلاج بالكلام يتغلب على التعبهناك بعض الأدلة على أن العلاجات بالكلام مثل الاستشارة أو العلاج السلوكي المعرفي (CBT) قد تساعد في محاربة التعب أو التعب الناجم عن التوتر أو القلق أو الحالة المزاجية السيئة وقم بزيارة طبيب عام للحصول على مشورة بشأن رؤية معالج خاص.امتنع عن تناول الكافيينتوصي الكلية الملكية للأطباء النفسيين بضرورة التوقف عن تناول الكافيين من أي شخص يشعر بالتعب، وتقول إن أفضل طريقة للقيام بذلك هي التوقف تدريجياً عن تناول جميع مشروبات الكافيين على مدى فترة 3 أسابيع ويوجد فى القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.بعض المسكنات والعلاجات العشبيةحاول الابتعاد عن الكافيين تمامًا لمدة شهر لترى ما إذا كنت تشعر بتعب أقل بدونه وقد تجد أن عدم تناول الكافيين يسبب لك الصداع. إذا حدث هذا، قلل من كمية الكافيين التي تشربها ببطء.اشرب المزيد من الماء للحصول على طاقة أفضلتشعر أحيانًا بالتعب لمجرد أنك تعاني من جفاف خفيف و كوب من الماء سيفي بالغرض، خاصة بعد التمرين.