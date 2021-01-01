بسعر منافس وبطارية كبيرة سامسونج تطلق هاتف Galaxy جديد

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أطلقت شركة سامسونج Samsung، هاتف Galaxy M33 5G الأحدث للبيع في السوق الهندية بمواصفات ممتازة لعشاق الهواتف الشبابية بسعر منافس.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف Galaxy M33 5G، بواسطة معالج سامسونج متوسط المدى Exynos 1280، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يتم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.



سعر ومواصفات هاتف Galaxy M33 5G

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ويحتوي هاتف سامسونج الجديد Galaxy M33 5G، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبدقة 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتأتي الشاشة بتصميم على شكل حرف V للكاميرا الأمامية، ومحمية بواسطة طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.ويقدم هاتف سامسونج M33 5G، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 1.8، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 2.2، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر لبيانات العمق 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 2.2.ويحزم هاتف سامسونج Galaxy M33 5G، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 4.1 من سامسونج، المرتكزة بنظام التشغيل أندرويد 12 من جوجل.ويمتاز هاتف سامسونج الجديد Galaxy M33 5G، بهيكل تبلغ أبعاده 165.4 × 76.9 × 9.4 ملميتر، ويزن 215 جرام، ويتمييز من حيث تصميم واجهته الخلفية التي ضمت إطارا مربع الشكل بغلاف مصنوع من البلاستيك، ونظرًا لأن الجهاز يستخدم شاشة من نوع LCD، فإن قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، إلى جانب مقبس الصوت بقياس 3.5 ملميتر، بينما يحتوي النظام على ضبط صوت Dolby Atmos.ويتوفر هاتف Galaxy M33 5G، بألوان الأخضر والأزرق، للبيع في أسواق الهند مقابل سعر حوالي 256 دولار (أي ما يعادل 4600 جنيه مصري)، على أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 8 أبريل الجاري.