تعرف على 5 ميزات لا يتذكرها مستخدمو آيفون وحتي آبل نفسها



آيفون آيفون

تعد شركة آبل أكبر شركة رائدة في تحديد "التريند" الذي يسير عليه العالم، وربما هذا هو السبب الأكبر في تقليد الشركات الأخرى لها عن طريق استخدام أسماء مشابهة لمنتجاتها، ورغم ذلك فإن "التريند" الذي تنشئه آبل يأتي وقت ما عليه ويختفي مثله مثل الأخرين.



وبحسب موقع “9to5mac" التقني نستعرض 5 ميزات لهاتف آيفون توقعت آبل عند إطلاقها أنها ستكون رائدة، ولكن انتهى بها الأمر إلى النسيان وتوقف ااستخدامها.



1- 3D Touch

قد يعجبك أيضا...

تعد ميزة 3D Touch من أهم الميزات التي لاقت إعجاب العديد من المستخدمين، ولكن تم نسيانها بعد ذلك، وتم إطلاقها مع هاتف iPhone 6S حتى هاتف iPhone XS، وتستطيع 3D Touch الوصول السريع إلى مجموعة من الخيارات مباشرة من رمز التطبيق من قبل دفع بقوة في الشاشة، وتعتبر هذه الميزة مثالية لمشاهدة وفتح الروابط والرسائل والصور.2- Animojisأعلنت عنها آبل في عام 2017 مع هاتف iPhone X والتي تطورت بعد ذلك إلى Memoji، وتحول بعض الرموز التعبيرية الكلاسيكية إلى رسومٍ متحركةٍ قصيرةٍ مخصصةٍ، يطلق على هذه الميزة أيضًا اسم الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد، أصبح حاليا من النادر جدا أن يستخدم أحد هذه الميزة في الوقت الحالي.3- Slofiesقدمت آبل هذه الخاصية مع هاتف iPhone 11، وكان من المفترض أن تكون هذه الميزة الرائعة التريند الرائد التالي لشركة آبل حيث تقوم فكرتها الأساسية على تسجيل أفلام الحركة البطيئة (slow-motion) باستخدام الكاميرا الأمامية، ونعتقد أنه من الصعب أن تجد شخصاً واحداً يستخدمها رغم روعتها.4- iMessage App Storeهي خدمة رسائل فورية مطورة من قبل شركة آبل، وتم إطلاقها في عام 2011، وبالرجوع إلى عام 2016 كان IMessage ترينداً قوياً حيث وصل إلى شراء المستخدمين للـ (ستيكرز)، لكن حاليا لا يستخدم بشكل أساسي في المحادثات اليومية.5- App clipsيعد App clips هو التريند الذي حاولت آبل أن تفرضه في عام 2020، فهي أجزاء صغيرة من التطبيقات هدفها تنفيذ مهام معينة وإتاحة خيارات محددة للمستخدم دون الحاجة إلى تحميل كامل التطبيق، فهو عبارة عن نسخة صغيرة من التطبيقات الكاملة، يمكن تحميلها بسرعة.وبالتالى يمكن لـ App Clips أن يستطيع شراء المنتجات واستلام الطلبات واكتشاف الملحقات الجديدة بشكل أسرع وأكثر سلاسة.