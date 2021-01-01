صحيفة Handelsblatt..هل تستطيع وكالة الفضاء الأوروبية الاستغناء عن التعاون مع روسيا؟!

حذّر موقع صحيفة Handelsblatt الألمانية من أن تعليق التعاون ما بين وكالة الفضاء الأوروبية ومؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد تكون له آثار سلبية كبيرة على قطاع الفضاء الأوروبي.
وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بإطلاق أقمار Galileo بشكل مستقل، ولهذا فهناك حاجة لصواريخ سويوز الروسية، تعليق التعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية وروسيا سيتسبب بفشل العديد من المشاريع في وقت واحد بما في ذلك تجديد وتحديث نظم الأقمار الصناعية، وستسبب تعطيل المهمة المشتركة بين ESA وروس كوسموس لإرسال بعثات إلى المريخ".
وجاء في المنشور أيضا "نحو ملياري شخص من جميع أنحاء العالم حاليا يعتمدون على نظام الملاحة الأوروبي Galileo، ومع ذلك فإن تطوير وتحديث هذا النظام معلق حاليا، هناك 10 أقمار جديدة تابعة لهذه المنظومة موجودة في المستودعات حاليا ومن المستحيل وضعها في مداراتها الفضائية بسبب النقص في صواريخ الفضاء".
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