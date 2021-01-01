اعرف التفاصيل..إطلاق أول متجر للواقع المعزز فى العالم باستاد إنجليزى..



متجر الواقع المعزز متجر الواقع المعزز

أطلقت شركة EE البريطانية أول متجر كبير في العالم للواقع المعزز (AR) في استاد ويمبلي، حيث يمكن لعشاق كرة القدم استكشاف وشراء سلع بإنجلترا، ويتم تسليم الزائرين هاتفًا ذكيًا عند دخولهم وتوجيههم عبر المتجر بواسطة الصورة الرمزية الافتراضية للاعب كرة القدم الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتيح تقنية AR للمتسوقين التجربة قبل الشراء، ومشاهدة القمصان من مجموعة من الزوايا قبل اتخاذ قرار بشأن شرائها، وسيتم بعد ذلك مطابقة جميع عائدات المتجر عبر التبرع لجمعية الزهايمر.



افتتح المتجر الأسبوع الماضي لمباريات إنجلترا الدولية الودية ضد سويسرا، وكلاهما فازت إنجلترا بهما، وقبل بدء المباريات، تمكن عشاق إنجلترا زيارة المتجر الكبير، والذي تصفه EE بأنه "لمحة عن مستقبل تجارة التجزئة".

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قال بيت جيفونز، مدير الاتصالات التسويقية في EE: "يعتبر متجر EE 5G Superstore تجربة تسوق جديدة ومثيرة تقدم لمحة عن مستقبل تجارة التجزئة.وأضاف مدير الاتصالات، "الإمكانيات التي توفرها تقنية 5G لا حصر لها.. هي أفضل طريقة لدفع هذا إلى الأمام من العمل مع شركائنا القدامى في اتحاد كرة القدم واستاد ويمبلي لمنح جماهير إنجلترا فرصة شراء أطقمهم بطريقة جديدة ومبتكرة."وقال اللاعب ألكسندر أرنولد: "إن إجراء مسح ضوئي في الاستوديو الحجمي لإنشاء أفاتار يعمل بتقنية 5G يشبه شيئًا من فيلم خيال علمي".يأتي متجر EE بعد وقت قصير من إطلاق Dyson لمتجر الواقع الافتراضي (VR) للسماح للعملاء بتجربة منتجاتها افتراضيًا قبل شرائها.تتيح تجربة Dyson Demo VR ، التي يمكن الوصول إليها عبر سماعات الرأس VR ، للمستخدمين فحص واختبار الإصدارات الافتراضية لمنتجات الشركة من منازلهم.