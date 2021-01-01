اعرف التفاصيل..إطلاق أول متجر للواقع المعزز فى العالم باستاد إنجليزى..

أطلقت شركة EE البريطانية أول متجر كبير في العالم للواقع المعزز (AR) في استاد ويمبلي، حيث يمكن لعشاق كرة القدم استكشاف وشراء سلع بإنجلترا، ويتم تسليم الزائرين هاتفًا ذكيًا عند دخولهم وتوجيههم عبر المتجر بواسطة الصورة الرمزية الافتراضية للاعب كرة القدم الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتيح تقنية AR للمتسوقين التجربة قبل الشراء، ومشاهدة القمصان من مجموعة من الزوايا قبل اتخاذ قرار بشأن شرائها، وسيتم بعد ذلك مطابقة جميع عائدات المتجر عبر التبرع لجمعية الزهايمر.
افتتح المتجر الأسبوع الماضي لمباريات إنجلترا الدولية الودية ضد سويسرا، وكلاهما فازت إنجلترا بهما، وقبل بدء المباريات، تمكن عشاق إنجلترا زيارة المتجر الكبير، والذي تصفه EE بأنه "لمحة عن مستقبل تجارة التجزئة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!