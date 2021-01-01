رسميا الإعلان عن الهاتف Honor X9.. سعره ومواصفاته



Honor X9 Honor X9

بعد أن تم، الإعلان عن، الهاتف Honor X8، في بداية، شهر مارس 2022، قامت الآن، شركة هونور، بإزاحة الستار رسميا، عن إصدار أفضل، يدعى Honor X9، ويأتي بمواصفات أقوى، تتمثل في، شاشة أكبر، بحجم 6.81 بوصة، وبمعدل تحديث 120 هرتز، بدلا من، شاشة بحجم 6.7 بوصة، وبمعدل تحديث 90 هرتز، ومعالج Snapdragon 695، الذي يدعم، شبكات الجيل الخامس، بدلا من، Snapdragon 680، الذي يدعم 4G فقط، وبطارية أكبر، تدعم شحنا سريعا، بقوة 66 واط، بدلا من، 22.5 واط، بالإضافة إلى، ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، بدلا من، 6 جيجا رام، وغيرهم من، المواصفات الرائعة، التي سنتعرف عليها، في هذا المقال، وإليكم الآن، سعر ومواصفات الهاتف هونور إكس 9.



مواصفات هاتف Honor X9

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت هونور، عن هذا الهاتف، يوم 27 مارس، وقامت بإطلاقه رسميا، يوم 29 مارس.



أبعاد الهاتف: هذا الهاتف الجديد، يتوفر بأبعاد، الارتفاع 166.1 ملم، × العرض 75.8 ملم، × سمك 8.1 ملم، وبوزن خفيف، يبلغ حوالي، 189 جراما.

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الشبكة: يصل هاتف Honor X9، بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبدعم تركيب، شريحتي اتصال، من نوع، Nano-SIM.الشاشة: شاشة هاتف هونور الجديد، تأتي من نوع، IPS LCD، وبحجم 6.81 بوصة، وبدقة 2388×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، مع معدل أخذ عينات، يعمل باللمس، يصل إلى 240 هرتز، كما أنها، تحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، للكاميرا الأمامية.المعالج: معالج تشغيل، هذا الهاتف، ثماني النواة، ويأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 695 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، ويتكون من، نواتين Kryo 660 Gold، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، + 6 أنوية Kryo 660 Silver، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، بالإضافة إلى أن، Honor X9، يصل مع معالج الرسوميات، من فئة، Adreno 619.الذاكرة: يتوفر هاتف هونور الجديد، مع ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والذاكرة الداخلية، غير قابلة للاتساع.نظام التشغيل: هذا الهاتف، يعمل بواجهة المستخدم، Magic UI 4.2، التي تستند على، نظام التشغيل، Android 11، علما بأن، Honor X9، يدعم خدمات جوجل بلاي.البطارية: تم تقديم، هذا الهاتف، مع بطارية، بسعة 4800 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، SuperCharge، بقوة 66 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.الكاميرا الأمامية: يحتوي Honor X9، على كاميرا سيلفي، دقتها 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وجودة تصوير الفيديوهات، تبلغ 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، تأتي بدقة، 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، كما أنها، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وبجودة FHD+، وتدعم أيضا، التصوير بخاصية HDR، وpanorama.مميزات الهاتفالمعالج قوي جدا، ويعتبر من أقوى، المعالجات المتوسطة، التي تدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك وفقا، لمنصات اختبار الأداء، التي أكدت أن، معالج Snapdragon 695 5G، يقدم أداء ممتازا جدا، في تشغيل ألعاب، مثل ببجي موبايل، وفورت نايت، أو إجراء المهام الثقيلة.حجم الشاشة كبيرة، ولكن جودتها عالية، ومعدل تحديث قوي جدا، ويساعد على، تشغيل الألعاب، بأعلى معدل فريمات، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تصميمها حديث، والإطارات الموجودة، حولها نحيفة جدا، ومثل هذه الشاشة، يصعب العثور عليها، مع هاتف بسعر، مثل هذا.Honor X9، يصل مع، شحن سريع قوي جدا، مقارنة بالمنافسين، ويمكنه شحن، البطارية التي تأتي، بسعة 4800 ملي أمبير، في حوالي، 45 دقيقة فقط.يدعم خدمات جوجل بلاي، التي افتقدتها، العديد من، هواتف هونور، وهواوي، منذ الحظر الأمريكي، المفروض على الصين.دقة الكاميرات الخلفية، والكاميرا الأمامية، جيدة جدا، في هذه الفئة السعرية، حيث يمكنها التقاط صور، عالية الجودة، بالاعتماد على، خصائص الذكاء الاصطناعي، التي تدعمها الكاميرات.يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور، على الجانب، ويدعم أيضا، مستشعر القرب الافتراضي، ومستشعر التسارع، ومستشعر الدوران، ومستشعر البوصلة.سعة الذاكرة العشوائية، كبيرة جدا، وتساعد المعالج على، تقديم أفضل أداء ممكن، أثناء تشغيل الألعاب، وتحسين الأداء، بشكل العام.الهاتف Honor X9، يدعم مكبرات الصوت، وخاصية NFC، كما أنه، يدعم اتصال Wi-Fi 5 (ac)، وإصدار Bluetooth 5.1، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.يتوفر للشراء، بثلاثة ألوان مختلفة، وهي الأسود، والأزرق، والفضي.عيوب هاتف هونور إكس 9جودة تصوير الفيديوهات، من خلال الكاميرات، أقل من المتوقع، وكنا نطمح أن، تأتي بجودة 4K، بدلا من، FHD+، مثل الهواتف المنافسة.ذاكرة التخزين، ليست كبيرة، بما فيه الكفاية، ولا يمكن زيادتها، لأن الهاتف Honor X9، لا يدعم، تركيب كارت ميموري، بجانب شرائح الاتصال.لا يدعم، لمبة إشعارات، وأيضا لا يدعم، خاصية Always On Display، وذلك لأن الشاشة، نوعها قديم، وتأتي من نوع، IPS LCD، بدلا من، AMOLED.الشاشة معرضة للكسر، بكل سهولة، بسبب عدم وجود، طبقة حماية إضافية عليها، لذلك ينصح بشراء، واقي شاشة زجاجي.يعمل بإصدار قديم، من نظام التشغيل، وذلك بالرغم من، وصول هواتف منافسة، بنظام Android 12، الأحدث من جوجل.يفتقر إلى، منفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM، وهذا يعني أنك، ستحتاج إلى، شراء سماعات أذن لاسلكية.سعر الهاتف Honor X9الهاتف Honor X9، متوفر حاليا للشراء، في ماليزيا، بسعر يبلغ حوالي، 268 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية.