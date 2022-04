سعر و مواصفات هاتف الألعاب الجديد Xiaomi Black Shark 5

Xiaomi Black Shark 5 Xiaomi Black Shark 5

كما كان متوقعا، أعلنت الآن، العلامة التجارية، Black Shark، الفرعية من شركة شاومي، عن أحدث إصدارتها، المخصصة للألعاب، تحت مسمى، Black Shark 5، مع مواصفات رائدة، تناسب اللاعبين، والمصورين، ومن يبحثون عن، هاتف قوي، في إجراء المهام الثقيلة، مثل صناعة فيديوهات، من الصفر، أو استخدام، أحد برامج التحرير، كبيرة الحجم، حيث يتوفر هذا الهاتف، بأحد معالجات كوالكوم المميزة، وكاميرات خلفية، تدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K، وشاشة بمعدل تحديث، عال جدا، وبطارية تدعم شحنا سريعا فائقا، بالإضافة إلى، مواصفات أخرى ممتازة، سأعرضها عليكم، خلال السطور القادمة، وفيما يلي، سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi Black Shark 5.



مواصفات هاتف شاومي بلاك شارك 5

موعد الإعلان والإطلاق: كشفت شاومي، عن هاتف الألعاب الجديد، يوم 30 مارس، وسيتم إطلاقه، بشكل رسمي، يوم 4 أبريل.



أبعاد الهاتف: يتوفر Black Shark 5، بارتفاع يبلغ 163.8 ملم، وبعرض يبلغ 76.3 ملم، وبسمك عريض جدا، يبلغ 10 ملم، وعلى الرغم من، ذلك فإن، وزنه خفيف، ولا يتخطى 218 جراما.

قد يعجبك أيضا...

الشبكة: هذا الهاتف، يدعم حتى، شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا يعني أنك، ستحصل على، اتصال 2G، أو 3G، أو 4G، أو 5G، وستتمكن من، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: شاشة هذا الهاتف، AMOLED، وتأتي بحجم 6.67 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبسطوع يبلغ 1300 شمعة، في البوصة، كما أن شاشة، الهاتف Black Shark 5، تدعم معدل تحديث، يبلغ 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات، يعمل باللمس، يبلغ 144 هرتز، وتدعم أيضا، خاصية Always on display.المعالج: وبخصوص معالج التشغيل، فيأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 870 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، ويتكون من، نواة Kryo 585، بسرعة 3.2 جيجا هرتز، و3 أنوية Kryo 585، بسرعة 2.42 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 585، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، أما بالنسبة، لمعالج الرسوميات، فيأتي من فئة، Adreno 650.الكاميرات الخلفية: يحتوي Xiaomi Black Shark 5، على 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل 30، و60، و120، و240 إطارا، في الثانية.الكاميرا الأمامية: هاتف الألعاب الجديد، يصل مع، كاميرا سيلفي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف، بثلاثة إصدارات على، مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.نظام التشغيل: الهاتف Black Shark 5، يعمل بنظام التشغيل الجديد، Android 12، وبواجهة المستخدم، Joy UI 13.البطارية: بطارية هذا الهاتف الجديد، من شاومي، تأتي بسعة، 4650 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 120 واط، ومنفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0.مميزات Black Shark 5الشاشة ممتازة جدا، وتعد بأفضل أداء ممكن، حتى تحت ضوء الشمس المباشر، وذلك بفضل جودتها العالية، كما أنها، تعد بتجربة لعب، غير مسبوقة، في هذه الفئة السعرية، وذلك بفضل معدل التحديث، الذي يبلغ 144 هرتز.المعالج ليس الأقوى، مقارنة بالمنافسين، ولكنه ما زال ممتازا، ويقدم أداء قويا، وتقول الشركة إن المعالج، سيتضمن 2 من غرف البخار، المدمجة للتبريد، وهذا يعني أن، الأداء لن يتأثر، حتى بعد فترة، من الاستخدام.دقة الكاميرات الخلفية، عالية للغاية، وجودة تصوير الفيديوهات، أكثر من رائعة، وهذا غير متوقع، من هاتف مخصص بالألعاب، حيث إن، الهاتف Black Shark 5، يدعم تسجيل فيديو، بجودة تصل إلى 4K، ويدعم أيضا، التقاط صور عالية الجودة، بخاصية HDR، وpanorama.البطارية ضخمة، وتعمل لفترة طويلة، من الاستخدام، ويمكن شحنها، من 0%، إلى 100%، في 15 دقيقة فقط، وذلك بفضل، تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 120 واط، والتي من الصعب، العثور عليها، مع أي هاتف منافس، بسعر مثل هذا.يصل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، وواجهة المستخدم، الأحدث من شاومي، للهواتف المخصصة للألعاب.الذاكرة العشوائية، كبيرة جدا، وتصل إلى، 12 جيجا رام، وتساعد المعالج، على تقديم الأداء المطلوب، كما أن، الذاكرة التخزينية كبيرة، وتكفي لتنزيل جميع التطبيقات، والألعاب، من دون الحاجة، إلى كارت ميموري.الهاتف Xiaomi Black Shark 5، يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ويحتوي أيضا على، مشغلات الألعاب المادية المنبثقة، كما أنه، يدعم العديد من، المستشعرات الأخرى، بما في ذلك، مستشعر التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، والبارومتر.يدعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 6، وإصدار Bluetooth 5.2عيوب الهاتف بلاك شارك 5دقة الكاميرا الأمامية، ضعيفة جدا، ولكن هذا طبيعي، نظرا لأن الشركة، تركز على الأداء، والكاميرات الخلفية، بشكل أكبر.لا يدعم، زيادة المساحة التخزينية، ويحتوي على، منفذين فقط، لاحتواء شرائح الاتصال، حيث إن، Black Shark 5، يدعم تركيب، شريحتي اتصال 5G، من نوع، Nano-SIM.لا يدعم، لمبة إشعارات، ولكن يمكن تعويضها، بخاصية Always on display.لا يتضمن، منفذا لسماعات الأذن 3.5 ملم، كما أنه، لا يدعم، الراديو FM.سعر الهاتف Xiaomi Black Shark 5الهاتف Xiaomi Black Shark 5، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، في الصين، يوم 2 أبريل، بسعر يبدأ من، 425 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.