خلال شهر مارس 2022 تصل مبيعات هوندا في الهند ترتفع بنسبة 8?



هوندا هوندا

أصدرت شركة هوندا في الهند تقرير عن حجم مبيعاتها خلال شهر مارس 2022، حيث بلغت الصادرات 8832 وحدة ، وهو نمو جيد وارتفع بنسبة 8 في المائة مقارنة بـ8172 وحدة تم بيعها في مارس العام الماضي 2021.



كما سجلت الشركة مبيعات محلية شهرية بلغت 6589 وحدة ، وشهدت انخفاضًا بنسبة 7 في المائة مقابل 7103 وحدة تم بيعها في مارس 2021.



ومع ذلك ، بلغت مبيعات صادرات هوندا كارز الهند لشهر مارس 2022 2243 وحدة ، بزيادة سنوية بلغت 110 في المائة مقابل 1069 وحدة تم تصديرها خلال نفس الشهر عام 2021.

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من جهته قال مدير تسويق ومبيعات هوندا كارز الهند -بويتشي موراتا- لتبادل الأفكار حول أداء المبيعات : كانت السنة المالية الماضية عبارة عن حقيبة مختلطة للصناعة. كل ربع سنة كانت تتخللها تحديات متعددة – من الوباء إلى الندرة ، ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص الرقائق. ومع ذلك ، أظهرت الصناعة مرونة ونجحت في استعادة الإيجابية في السوق.وأضاف: لم نكن معزولين عن هذه التحديات وشعرنا بتأثير نقص الرقائق. مع عودة وضع السوق إلى طبيعته بعد فترة صعبة ممتدة ، يبدو الوضع الحالي مستقرًا يمهد الطريق للنمو في المستقبل. نحن ندخل هذه السنة المالية بطاقة وحماسة متجددة .وبالنسبة للسنة المالية 2021-22 ، سجلت مبيعات هوندا محليًا و سنويًا بلغت 85609 وحدة ، مسجلة نموًا بنسبة 4.3 في المائة عن السنة المالية السابقة (السنة المالية 2020-2021) ، والتي باعت خلالها الشركة 82.074 وحدة في الهند.وخلال الفترة نفسها من أبريل 2021 إلى مارس 2022 ، صدرت شركة Honda Cars India أيضًا 19401 وحدة ، مسجلة نموًا بنسبة 278? ، مقارنة بـ5131 وحدة تم تصديرها في السنة المالية 20-21.