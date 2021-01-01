خلال شهر مارس 2022 تصل مبيعات هوندا في الهند ترتفع بنسبة 8?

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هوندا

أصدرت شركة هوندا في الهند تقرير عن حجم مبيعاتها خلال شهر مارس 2022، حيث بلغت الصادرات 8832 وحدة ، وهو نمو جيد وارتفع بنسبة 8 في المائة مقارنة بـ8172 وحدة تم بيعها في مارس العام الماضي 2021.

كما سجلت الشركة مبيعات محلية شهرية بلغت 6589 وحدة ، وشهدت انخفاضًا بنسبة 7 في المائة مقابل 7103 وحدة تم بيعها في مارس 2021.

ومع ذلك ، بلغت مبيعات صادرات هوندا كارز الهند لشهر مارس 2022 2243 وحدة ، بزيادة سنوية بلغت 110 في المائة مقابل 1069 وحدة تم تصديرها خلال نفس الشهر عام 2021.

من جهته قال مدير تسويق ومبيعات هوندا كارز الهند -بويتشي موراتا- لتبادل الأفكار حول أداء المبيعات : كانت السنة المالية الماضية عبارة عن حقيبة مختلطة للصناعة. كل ربع سنة كانت تتخللها تحديات متعددة – من الوباء إلى الندرة ، ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص الرقائق. ومع ذلك ، أظهرت الصناعة مرونة ونجحت في استعادة الإيجابية في السوق.

وأضاف: لم نكن معزولين عن هذه التحديات وشعرنا بتأثير نقص الرقائق. مع عودة وضع السوق إلى طبيعته بعد فترة صعبة ممتدة ، يبدو الوضع الحالي مستقرًا يمهد الطريق للنمو في المستقبل. نحن ندخل هذه السنة المالية بطاقة وحماسة متجددة .

وبالنسبة للسنة المالية 2021-22 ، سجلت مبيعات هوندا محليًا و سنويًا بلغت 85609 وحدة ، مسجلة نموًا بنسبة 4.3 في المائة عن السنة المالية السابقة (السنة المالية 2020-2021) ، والتي باعت خلالها الشركة 82.074 وحدة في الهند.

وخلال الفترة نفسها من أبريل 2021 إلى مارس 2022 ، صدرت شركة Honda Cars India أيضًا 19401 وحدة ، مسجلة نموًا بنسبة 278? ، مقارنة بـ5131 وحدة تم تصديرها في السنة المالية 20-21.

المصدر: Nile Motors

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