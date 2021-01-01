تعرف عن قرب على جاجوار F-Pace الجديدة..حاصلة على تقييم 5 نجوم..



جاجوار F-Pace جاجوار F-Pace

انطلقت جاجوارF-Pace الكروس اوفر المدمجة الجديدة بأربعة خيارات من المحركات دفع كلي قياسي الاول 4 سلندرات سعته 2000 سى سى تيربو بقوة 250 حصان ومعدل استهلاك الوقود 13.5 كم/لتر وتتسارع من السكون الى 100 كم/ساعة خلال 7 ثوان والسرعة القصوى 217 كم/ساعة والثانى 4 سلندرات 2000 سى سى تيربو بقوة 300 حصان ومعدل استهلاك الوقود 13 كم/لتر>



وتتسارع من السكون الى 100 كم/ساعة خلال 6.1 ثانية والسرعة القصوى 220 كم/ساعة والثالث V6 سعة 3000 سى سى بقوة 380 حصان ومعدل استهلاك الوقود11.2 كم/لتر وتتسارع من السكون الى 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثوان والسرعة القصوى 250 كم/ساعة والرابع V8 سعة 5000 سى سى بقوة 550 حصان ومعدل استهلاك الوقود 8.2 كم/لتر وتتسارع من الصفر الى 100 كم/ساعة خلال 4 ثوان والسرعة القصوى 286 كم/ساعة .



حصلت جاجوار F-Pace على تقييم 5 نجوم في اختبارات أمان Euro NCAP الأوروبية ويتوافر بها أنظمة أمان تشمل مكابح طوارئ أوتوماتيكية التنبيه من الاصطدامات الأمامية نظام رصد البقع العمياء ومراقبة مستوى انتباه السائق، مستشعرات ركن أمامية وخلفية، ومساعد بقاء بالمسار وكاميرا رؤية محيطية. داخل المفصورة شاشة وسطية 11.4 بوصة تتصل بنظام صوتي ميريديان 12 سماعة ، مع دعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو والملاحة والواي فاي، ومكيف مزدوج المناطق