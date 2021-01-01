هيونداي تطلق كونا 2022 بخيارين من المحركات..بتقنيات التحذير من المرور الخلفي ورصد المشاة..



كونا 2022 كونا 2022

أطلقت هيونداي كونا 2022 بخيارين من المحركات الاول 4 سلندرات 2000 سى سى بقوة 149 حصان يتصل بناقل حركة 6 سرعات بمعدل استهلاك 12.5 كم/لتروالثانى 4 سلندرات 1600 سى سى تيربو بقوة 177 حصان يتصل بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات مزدوج االقابض بمعدل استهلاك 13.6 كم/لتر دفع أمامي أو رباعي..



زودت هيونداي كونا 2022 بالعديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق المتقدمة التى بها رصد البقعة العمياء، التحذير من المرور الخلفي ورصد المشاة مساعد البقاء بالمسار، ومكابح الطوارئ الأوتوماتيك.

داخل المقصورة شاشة وسطية لمسية 8 بوصات أو 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوتي من 6 سماعات واثنين من منافذ USB، ومكيف اوتوماتيك وتشغيل المحرك عن طريق زر وفتح الأبواب دون مفتاح ، وشحن الهواتف لاسلكياً وكاميرا خلفية