بـ300 حصان الكشف عن تويوتا GR كورولا



تويوتا GR تويوتا GR

بعد الكثير من التشويقات كشفت تويوتا أخيراً عن GR كورولا 2023 والتي تعد بأداء رياضي مميز.



تحصل السيارة على تصميم خارجي وأقواس عجلات عريضة، وتحمل المقدمة شبك رياضي واسع مع كشافات ضباب مدمجة، وفي الخلف تحمل السيارة جناح مثبت على السقف وعلى مخارج عادم غربة مكونة مع مخرجين جانبين ومخرج وسطي.



تحمل السيارة محرك 1.6 لتر 3 سلندر مع شاحن تيربو ينتتج 300 حصان و370 نيوتن-متر، يحصل السائقون على ناقل حركة يدوي من 6 سرعات ونظام دفع رباعي يقدم إعدادات متعددة لضبط العزم بين المحورين الخلفي والأمامي بنسب 60-40 أو 50-50 أو حتى 30-70 بحسب رغبة السائق.

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يمكن طلب السيارة بتخصيصات إضافة تشمل ترس تفاضلي محدود الإنزلاق للمحور الأمامي والخلفي، وطلب حزمة التصميم الخارجي التي تحتوي على غطاء محرك منتفخ مع مخارج هواء مدمجة به وكسوة داخلية من الجلد الصناعي بالإضافة لنظام صوتي من 8 سماعات.لم تعلن تويوتا عن أسعار السيارة بعد، ويتوقع أن تكشف عنها في أسابيع قليلة.