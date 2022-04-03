أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 3-4-2022 ثاني أيام شهر رمضان



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات في ظل اليوم الثاني لعطلة البورصات العالمية، واستقرار أسعار الدولار في مصر حتى الآن في أول يوم عمل البنوك في الأسبوع الجديد بعد الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.



وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع وصل حوالي 5 جنيهات أمس رغم استقرار سعر الدولار محليًا، واستمرار عطلة الأسواق العالمية الأسبوعية والتى ختمت أسعار الذهب عالميًا في نهاية الأسبوع الماضي على خسارة أسبوعية.



واستقر سعر جرام الذهب اليوم على نفس الأسعار السائدة مساء أمس والتى كانت ارتفعت مساء أمس.

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استقر سعر جرام الذهب لجميع الأعيرة اليوم في بداية التعاملات، ويتوقع أن يستمر الإستقرار حتى يحدث تغييرًا في سعر الدولار.سعر الذهب عيار 24 الأحد ثاني أيام رمضانبلغ سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم 1111 جنيهًا.سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 3 أبريل 2022بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر 972 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر ثانى أيام رمضانبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 833 جنيهًا مع استقرار أسعار الذهب Gold Prices اليوم في مصر في الصباح.سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم، ويبلغ سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي 18.24 جنيهًا للشراء، بينما يبلغ أعلي سعر شراء في البنوك 18.27 جنيهًا، وأقل سعر شراء 18.20 جنيهًا.وترتبط أسعار الذهب Gold في مصر بعلاقة طردية مع أسعار الدولار محليًا، وعلاقة عكسية مع أسعار الدولار عالميًا على مؤشر أسعار الدولار، وكما ترتبط بعلاقة طردية مع أسعار الذهب العالمية.وتعنى العلاقة الطردية أن أسعار الذهب ترتفع بارتفاعها وتنخفض بانخفاضها أيضًا، أما العلاقة العكسية في العكس تنخفض بالإرتفاع وترتفع بالانخفاض.أسعار الذهب عالميًاختمت أسعار الذهب يوم الجمعة الماضي في ختام أيام عمل الأسواق العالمية قبل العطلة الأسبوعية على 1923.85 دولار للمعاملات الآجلة محققة خسارة أسبوعية 25.35 دولار، و1925.18 دولار للمعاملات الفورية المباشرة محققة خسارة أسبوعية 12.19 دولار.