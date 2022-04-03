أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 3-4-2022



أسعار العملات أسعار العملات

بينت شاشات التداول اللحظي داخل فروع البنوك وشركات الصرافة داخل السوق المحلية استقرار أسعار العملات اليوم الأحد 3 إبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، على نفس مستويات الخميس الماضي، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:



أسعار العملات في بنك مصر

أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر اليورو عند 20.19 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 23.91 جنيه للشراء، و24.11 جنيه للبيع.



أسعار العملات في بنك قناة السويس

فيما بلغت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، لاسيما بعد وصول سعر صرف اليورو 20.19 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير لشاشات التداول اللحظية بفروع بنك قناة السويس.

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