أسعار الفاكهة اليوم الأحد 3 أبريل في سوق العبور



أسعار الفاكهة أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الأحد 3 أبريل 2022 ، حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار،



تنشر « بوابة أخبار اليوم » قائمة الأسعار ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر المعلن للكيلو في التجزئة



حيث يتراوح سعر البرتقال البلدي من 2.25 إلى 5.75 جنيه وسعر البرتقال السكري من 2.5 إلى 4.5 جنيه ،وسعر برتقال أبوسرة من 2.5 إلى 6.5 جنيه ،وبرتقال يوسفي 2.5 إلى 6.5 جنيهات.،وبلغ سعر الجريب فروت ما بين 3 إلى 6 جنيهات,وسعر الكنتالوب 4 الى 8 جنيهات للكيلو .

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وسجل العنب الأصفر المستورد 30 جنيها.وسجلت الفراولة ما بين 6 الى 9 جنيهات و وتراوح سعر كيلو مانجو المستوردة 30 جنيهاو سعر بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 16 إلى 24 جنيها ، وسجل البلح الاسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيه للكيلو وسجل سعر كيلو البلح السيوى ما بين 20 الى 25 جنيهات للكيلووسعر بلح شامية 8 الى 18 جنيه للكيلوو سعر البلح الابريمى ما بين 13 إلى 25 جنيها وتراوح سعر كيلو الرومان بين 6 إلى 12 جنيها والجوافة 4 إلى 11 جنيهات للكيلو . سعر كيلو الكمثرى المستوردة 25 جنيها .من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،إنه لأول مرة تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و 640 الف و 144 طن من المنتجات الزراعية لافتاً إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا .وأكد القصير أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي .واشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية و العمل في ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية .