تعرف على طريقة عمل القهوة العربية



طريقة عمل القهوة العربية طريقة عمل القهوة العربية

تعد القهوه من من المشروبات اللذيذه والمفيده صحيا وتختلف انواعها منها القهوه العربى اليكم الطريقة خلال السطور التالية..



مقادير القهوة العربية:



4 ملاعق كبيرة قهوة خليجية (بن أخضر مطحون).

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نصف ملعقة صغيرة زعفران.نصف ملعقة صغيرة قرنفل ربع.ملعقة صغيرة زنجبيل.ملعقة صغيرة هال أو هيل.(حبهان) مطحون ملعقة صغيرة هال حب غير مطحون مع دلة (براد).القهوة لتر ماء .طريقة تحضير القهوة العربية:- ضعي الماء على النار حتى يغلي- ضعي جميع المكونات ما عدا القهوة وحبوب الهال اتركيها تغلي لدقائق أخرى.- أضيفي القهوة واتركيها تغلي لخمس دقائق أو أكثر وهي مغطاة ضعيها في الدلة وضعي معها حبوب الهال قدميها ساخنة مع التمر أو قطع الشوكولاتة الصغيرة.