طريقة مثالية لتنظيف حذائك بسهولة



لتنظيف حذائك لتنظيف حذائك

النظافة هى أكثر الأشياء التي يسعى اليها الجميع، ومن أكثر الأشياء التي يجب الاهتمام بنظافتها هي نظافة حذائك، ولكن في بعض الأحيان يكون من الصعب تنظيف الحذاء بشكل جيد، لذا يستعرض "اليوم السابع" مع الاستايليست وخبير الأزياء مصطفى الشافعي عدة خطوات سريعة وسهلة لتنظيف حذائك بشكل أمن كما يلي:



الأدوات التي تحتاجها لتنظيف الحذاء:

صابون اطباق



صودا الخبز

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فرشاة أسنانخل أبيضفرشاة أحذيةقطعة قماش ناعمة ونظيفةفرشاة الجلد المدبوغ (اختياري)كيفية تنظيف حذائك خطوة بخطوةأولاً: استخدم فرشاة جافةقال خبير الأزياء قم بإزالة الأوساخ العالقة من النعل الخارجي والنعل الأوسط والأجزاء العلوية باستخدام فرشاة أحذية جافة وذات شعيرات ناعمة، لا مشكلة في استخدام فرشاة أسنان قديمة تعمل بشكل جيد.ثانيًا: اصنع محلول تنظيف معتدلاخلط الماء الدافئ بكمية قليلة من منظف الغسيل أو صابون الأطباق، بالنسبة للأحذية ذات اللون الأبيض والأخف، يمكنك أيضًا عمل معجون تنظيف فعال عن طريق خلط أجزاء متساوية من صودا الخبز والماء.ثالثًا: اغسل الأربطة يدويًاقم بإزالة رباط الحذاء ووضع كمية صغيرة من محلول التنظيف اللطيف عليها، قم بتدليك الأربطة بيديك، ثم اشطفها، وجففها بقطعة قماش ناعمة.رابعًا: أغسل النعالضع المحلول اللطيف على فرشاة ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة أسنان أو قطعة قماش، ثم نظف النعل الخارجي والنعل الأوسط جيدًا، واستغرق وقتك في تنظيف كل جزء من النعل دون استعجال.خامسًا: غسل الأجزاء العلويةاستخدم المحلول المعد مسبقا والفرشاة أو قطعة قماش ناعمة مبللة لتنظيف الأجزاء العلوية، خذ وقتك ولا تفرك بشدة، وتابع خبير الأزياء عندما تنتهى من التنظيف استخدم منشفة جافة من الألياف الدقيقة أو قطعة قماش ناعمة لتنظيف ورفع أكبر قدر ممكن من الرطوبة والصابون والأوساخ، وحاول تجنب التجفاف عن طريق الفرك لأنه يمكن أن يتلف نسيج الحذاء أو يقطع أي أجزاء ضعيفة بها.سادسًا: تركه في الهواءبعد اتمام الغسيل عليك تركه في أي مكان به شمس ومصدر هواء ليجف تمام ويستخدم مرة أخرى جاف.