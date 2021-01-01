أسهل طريقة لعمل الكنافة بالقشطة..خلال نصف ساعة فقط..



كنافة بالقشطة كنافة بالقشطة

عادةً ما يرتبط شهر رمضان بتحضير أشهى الحلويات، وتحديدًا الكنافة والقطايف. مؤخرًا ابتدع طهاة الحلوى طرق عديدة لصنع الكنافة بـ«النوتيلا» و«المانجا» و«الفراولة» و«اللوتس» وإلى ما لا نهاية، لكن تظلّ الطرق التقليدية لها سحرها الخاص.



«المصري اليوم» تقدم لكم أسهل طريقة لعمل الكنافة بالقشطة.



طريقة عمل الكنافة بالقشطة

المكونات

نصف كيلو كنافة

نصف كوب سكر بودرة

2 كوب من اللبن

3 ملاعق كبيرة من النشا

علبة من القشطة

2 معلقة بودرة من الكريمة

ملعقة فانيليا

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طريقة عمل القشطةيتم إضافة كمية من اللبن، ثم يُذوب فيها النشا والفانيليا والكريمة.يُضاف المزيج السابق إلى اللبن الدافئ، ويوضع المزيج على النار مع التقليب باستمرار إلى أن يثقل الحشو.يرفع المزيج من على النار ويُضاف إليه القشطة مع استمرار التقليب جيدًا.تُترك الحشو حتى تبرد قليلًا.شربات الكنافة3 أكواب من السكر.كوب وربع من الماء.نصف حبة ليمون.ملعقة صغيرة فانيلا.ملعقة كبيرة من العسل.ملعقة كبيرة من السمنة المذابة.طريقة عمل الشرباتيوضع السكر مع الماء على نار عالية إلى أن يغلي الماء.يُضاف قطرات من عصير الليمون وملعقة العسل والفانيليا.تُترك الشربات تغلي على النار لمدة لا تزيد عن 7 دقائق.خطوات عمل الكنافةيتم وضع 3 معالق سمنة في الصينية، تُفرد نصف كمية الكنافة في الصينية، وتُضغظ جيدًا مع توزيع السمنة.ضعي القشطة المحضرة مسبقًا في نصف الصينية وتوزيع بخفة مع ضرورة ترك الأطراف فارغة بدون حشو.غطّي القشطة بالنصف المتبقي من الكنافة مع الضغط بخفة، وتُوزع السمنة مرة أخرى على وجه الكنافة.ادخلي صينية الكنافة بالقشطة في فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، إلى أن تحمر الأطراف، تُخرج الصينية من الفرن عند التأكد من نضجها باستخدام سكين.وفي آخر خطوة، اسقي الكنافة بالشربات البارد على أن تكون ساخنة، وتقدم باردة.