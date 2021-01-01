تعرف على مقدار فيتامين ب 12 الذى يجب أن تستهلكه يوميًا. إليك أفضل المصادر



فيتامين ب 12 فيتامين ب 12

يلعب فيتامين ب 12 دورًا رئيسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء ووظيفة الأعصاب وإنتاج الحمض النووي، وهناك العديد من المصادر الغذائية لفيتامين ب 12 مثل الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.



يوجد فيتامين ب 12 أيضًا في الأطعمة الأخرى بما في ذلك بعض حبوب الإفطار المدعمة، وهو متاح أيضًا لتناوله كمكمل غذائي عن طريق الفم.



كبار السن وأولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي لها تأثير على امتصاص العناصر الغذائية معرضون أيضًا لخطر نقص فيتامين ب 12، إذا تُرك نقص فيتامين ب 12 دون علاج، يمكن أن يسبب فقر الدم، والتعب، وضعف العضلات، ومشاكل في الأمعاء، وتلف الأعصاب وتقلب المزاج وفقا لموقع "Onlymyhealth".

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ما هي كمية فيتامين ب 12 في اليوم؟المدخول اليومي الموصى به من فيتامين ب 12 للبالغين العاديين هو 2.6 ميكروغرام، ومع ذلك ، يمكن للنساء الحوامل والمرضعات والأشخاص الذين يعانون من نقص كبير أن يزيدوا الكمية قليلاً لتلبية نقص أو فقدان فيتامين ب 12 في الجسم. ينصح بتناول هذه المغذيات من خلال مصادر الغذاء الطبيعية، لا تتناول المكملات إلا إذا أوصى الطبيب بذلك.أفضل مصادر فيتامين ب 12كثير من الناس يتناولون ما يكفي من فيتامين ب 12 من خلال نظام غذائي متوازن وصحي. ولكن ، كبار السن والنباتيين والأشخاص الذين يعانون من حالات تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية ، يمكن أن يستفيد فيتامين ب 12 من المصادر الصحيحة من استخدام المكملات الغذائية. يُقترح أيضًا مكملات فيتامين ب -12 للنساء الحوامل أو المرضعات ويتبعن نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا، إليك أفضل المصادر النباتية وغير النباتية لفيتامين ب 12 :الأطعمة النباتية فيتامين ب 12ما أفضل المصادر النباتية لفيتامين ب 12؟1. الفطريعتبر الفطر من أفضل المصادر النباتية لفيتامين ب 12، يجب تفضيل فطر شيتاكي المجفف لأنه يحتوي على أعلى كمية من فيتامين ب 12 بمعدل 5.6 ميكروجرام لكل 100 جرام. إلى جانب الفطر ، يحتوي الحمص والخضروات ذات الأوراق الخضراء أيضًا على كميات جيدة من فيتامين ب 12.2. منتجات الألبانيعتبر الحليب وجميع منتجات الألبان الأخرى مثل الجبن والزبادي مصادر غنية بالبروتين وعدد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ب 12. يعتبر الجبن أيضًا مصدرًا غنيًا بفيتامين ب 12. في الواقع ، وجدت العديد من الدراسات أن جسمك يمكنه امتصاص فيتامين ب 12 في جميع منتجات الألبان بشكل أفضل مقارنة باللحم البقري أو السمك أو البيض.3. الخميرة الغذائيةالخميرة الغذائية هي مصدر نباتي مفيد للبروتينات والفيتامينات والمعادن. إنه في الأساس نوع من الخميرة يزرع بشكل خاص لاستخدامه كغذاء، وليس كعامل في الخبز أو الكحول (النبيذ والبيرة). الخميرة الغذائية لا تحتوي على فيتامين ب 12 بشكل طبيعي.ما الأطعمة غير النباتية التي تحتوي على فيتامين ب 12؟1. دجاجيعتبر لحم الدجاج مع الجلد مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 12، يحتوي الدجاج أيضًا على العديد من العناصر الغذائية الأخرى وفيتامين B-12 ، مثل البروتين والفوسفور والنياسين وفيتامين B-6 ، لذلك فهو خيار مغذي للغاية وصحي. إذا كنت تستهلكه مرة واحدة في اليوم ، فسوف يساعدك على تلبية متطلبات هذه المغذيات.2. البيضيعتبر البيض من أغنى المصادر بالبروتين الكامل وفيتامينات ب ، وخاصة ب 2 و ب 12. وفقًا لبحث ، فقد ثبت أن صفار البيض يحتوي على مستويات جيدة من فيتامين ب 12 مقارنة ببيض البيض. من السهل أيضًا امتصاص فيتامين ب 12 الموجود في صفار البيض. وبالتالي ، يُنصح بتناول بيض كامل بدلاً من مجرد أكل بياض البيض.3. اللحوماللحوم الجيدة لفيتامين ب 12 هي لحم البقر والضأن. على غرار البشر ، يتم تخزين كميات كبيرة من فيتامين ب 12 في أكبادهم. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول اللحوم الحمراء أيضًا إلى زيادة مخاطر الإصابة ببعض الحالات الصحية ، والتي تشمل مشاكل القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان. قد ترغب في الحد من تناول وجبتين في الأسبوع. يمكنك أن تسأل طبيبك أو أخصائي التغذية عن مدى أمان جسمك.