تعرف على نظامك الغذائى خلال شهر رمضان لمرضى القولون..

يعاني مرضي القولون من الشعور بألم شديد في البطن، ويصاحبها انتفاخ شديد، وعدم القدرة علي الحركة، أو ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وخلال شهر رمضان ربما يزداد لديهم هذه الأعراض بسبب اتباعهم لعادات غذائية خاطئة، كالإسراف في تناول الدهون والمقليات.
وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح الصحية، والغذائية لمرضي القولون تجنبا لتعرضهم لأي مشاكل صحية خلال شهر رمضان والصيام، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".
-عزيزي مريض القولون، ينصح بالتقليل من تناول الأطعمة المسببة لظهور الأعراض السابق ذكرها، كالبقوليات والمقليات والمشروبات الغازية، والألبان.
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