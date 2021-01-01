تعرف على نظامك الغذائى خلال شهر رمضان لمرضى القولون..



مرضى القولون مرضى القولون

يعاني مرضي القولون من الشعور بألم شديد في البطن، ويصاحبها انتفاخ شديد، وعدم القدرة علي الحركة، أو ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وخلال شهر رمضان ربما يزداد لديهم هذه الأعراض بسبب اتباعهم لعادات غذائية خاطئة، كالإسراف في تناول الدهون والمقليات.



وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح الصحية، والغذائية لمرضي القولون تجنبا لتعرضهم لأي مشاكل صحية خلال شهر رمضان والصيام، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".



-عزيزي مريض القولون، ينصح بالتقليل من تناول الأطعمة المسببة لظهور الأعراض السابق ذكرها، كالبقوليات والمقليات والمشروبات الغازية، والألبان.

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-عليك مضخ الطعام جيدا حتي لا تتعرض للمضاعفات والأعراض السابق ذكرها.-عليك تناول كميات وفيرة من الماء، أي 8 أكواب يوميا في الفترة ما بين الإفطار والسحور.-عليك تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تزيد من حدة الأعراض.-يمكنك الأطعمة الخفيفة أي قليلة السعرات الحرارية، كالخضروات المسلوقة، واللحوم المشوية.-يجب تجنب النوم بعد تناول الطعام لأن هذا يزيد من انتفاخ البطن والتعرض والشعور بالألم.-حاول قدر الإمكان الإبعاد عن التوتر والقلق، لأن القولون يتأثر بشكل مباشر بالحالة النفسية السيئة.-عليك ممارسة الرياضة يوميا بعد الأفطار كالمشي لمدة 30 دقيقة.