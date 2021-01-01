جواز تعاطي المرأة حبوب تأخير الحيض خلال رمضان..أمين الفتوى يكشف



الشيخ عويضة عثمان الشيخ عويضة عثمان



استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من إحدى السيدات، بشأن جواز تعاطي الحبوب التي تؤخر نزول الحيض حتى تتمكن من صيام الشهر كاملا دون انقطاع؟



حكم تناول الحبوب التي تؤخر الحيض لصيام رمضان كاملا



الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب على السؤال السابق، حول حكم تناول الحبوب التي تؤخر نزول الحيض حتى تتمكن المرأة من صيام شهر رمضان كاملا، مؤكدا أن تناول المرأة لهذه الحبوب جائز شرعا ولا شيء فيه.

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وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ، أن تناول المرأة لحبوب والعقاقير التي تؤخر نزول الحيض، حتى تتمكن المرأة من صيام شهر رمضان كاملا دون انقطاع، أمر جائز، ما دام لن يتسبب لها في ضرر، مضيفا أن ذلك يعرف باستشارة الطبيب.أمين الفتوى بدار الإفتاء، نصح السيدات كذلك، بعدم تناول هذه الحبوب، داعيا إلى تقبل خلق الله وابداعه في البشر، وهو أمر محمود، لافتا إلى أنه يفضل البعد عن تناول هذا النوع من العقاقير، والرضا بطبيعة خلق الله، فالحيض كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم وحواء.في سياق آخر، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال ضيافته بحلقة برنامج القاهرة 24 الديني، اعرف دينك، والمذاع عبر منصات القاهرة 24، أن خروج الفتاة من منزلها متزينة بمساحيق التجميل لا يؤثر في صحة صومها أو يتسبب في بطلانه، مشيرا إلى أن عليها أن تتخفف من ذلك قدر المستطاع.