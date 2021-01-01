تحريات الأمن الوطني تكشف مخططات خلية مدينة نصر



خلية مدينة نصر خلية مدينة نصر



كشفت كواليس مسلسل الاختيار 3، تفاصيل تخطيط وتجهيز عناصر خلية مدينة نصر الإرهابية، حيث ذكرت أنها كانت تنوي تنفيذ أعمال عدائية وإرهابية بالتزامن مع أحداث خروج الشعب المصري ضد جماعة الإخوان الإرهابية، في ثورة 30 يونيو 2013.



خلية مدينة نصر الإرهابية

وكانت أجهزة الأمن كشفت تورط عناصر خلية مدينة نصر، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، بغرض تنفيذ أعمال إرهابية وتخربيه، والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



كما كشفت التحريات أن المتهمين في قضية خلية مدينة نصر، حازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام، وذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها.

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الحكم على المتهمين بخلية مدينة نصرعاقبت محكمة الجنايات المتهمين في خلية مدينة نصر في حكمها التي أصدرته بالسجن المؤبّد على 12 شخصًا بينهم 9 حضوريًا و3 غيابيًا، لثبوت ضلوعهم في ارتكاب جرائم إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية مدينة نصر.كما عاقبت المحكمة حضوريًا 4 أشخاص بالسجن لمدة 10 سنوات، وعلى 5 آخرين بالسجن سبع سنوات فيما عاقبت غيابيًا 4 أشخاص بالسجن لمدة 15 عامًا.وكانت النيابة أحالت المتهمين لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية وتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.المتهمون في خلية مدينة نصروضمت قائمة المتهمين في خلية مدينة نصر الإرهابية، كل من المتهم الأول الرائد طارق عبد السلام أبو العزم ضابط سابق ومحمد جمال عبده أحمد، والقيادي الإخواني وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامي محمد أحمد السيد الملاح، وكذلك نبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغني “تونسي الجنسية”، وهاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام.وكشف البرومو أن الجزء الثالث من المسلسل سيتضمن حقائق تعرض للمرة الأولى، حول الأحداث التي شهدتها مصر خلال تولي جماعة الإخوان الإرهابية مقاليد السلطة في مصر وكذلك الإطاحة بهم.وأشار برومو إلى أن المسلسل سيعرض كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر، في إشارة إلى الأيام القليلة التي سبقت اجتماع القوى الوطنية مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك، والاستقرار على الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، استجابة للإرادة الشعبية في ثورة 30 من يونيو.