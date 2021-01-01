لمراقبة مدينة مهجورة..الشرطة الإيطالية تستعين بكلب ألي



الشرطة الإيطالية تستعين بكلب ألي الشرطة الإيطالية تستعين بكلب ألي



استخدمت الشرطة الإيطالية روبوت لكلب ألي، وذلك لمساعدتها في القيام بدوريات في أطلال مدينة بومبي التي دمرها ثوران بركان منذ 2000 عام تقريبا.



ويطلق على الروبوت اسم "سبوت"، وهو من تطوير شركة "بوسطن ديناميكس" الأميركية، ولديه قدره على فحص المباني القديمة بحثا عن مشاكل هيكلية خطيرة، وتقييم التقدم المحرز في أعمال الترميم، وتحديد وفحص الأنفاق التي أنشأها لصوص الآثار.



وفي السياق ذاته، ذكر مدير الموقع الأثري، جابرييل زوشتريجل في بيان صحفي: "غالبا ما تكون ظروف السلامة داخل الأنفاق التي حفرها لصوص المواقع الأثرية محفوفة بالمخاطر، وبالتالي فإن استخدام الروبوت يمكن أن يسمح لنا بالمضي قدما بسرعة أكبر وبأمان تام بأعمال التنقيب"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

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وتفيد تقارير إعلامية بتراجع نسبة محاولة اللصوص سرقة آثار من بومبي وبيعها، بعدما كثفت السلطات الإيطالية من حملاتها لمواجهة ذلك، رغم استمرار وجود أنفاق في المنطقة المحيطة بالموقع الأثري.